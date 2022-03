Planes para el fin de semana: un siglo de fotografía en Fundación Canal y el interior de un musical en 'A Chorus Line'

El hilván de Madrid que proponemos cada fin de semana contiene esta vez el pop mutante de Maria Arnal y Marcel Bagés; talleres sobre circo para la primera infancia; un par de óperas poco conocidas en el Teatro Real; cuatro artistas contemporáneos en una galería del Barrio de las Letras; una espléndida colección de fotografía del siglo XX; jazz adaptado a los niños; y un clásico del musical que pronto abandonará Madrid.

1. Musical. 'A Chorus Line' en el Teatro Calderón

Elenco del musical 'A Chorus Line' en el Teatro Calderón Nacho Arias Careaga

Últimas semanas en cartel de la excelente producción de Antonio Banderas, A Chorus Line, que se representa en el inmejorable marco para los musicales que es el Teatro Calderón. Será hasta finalizar la Semana Santa, el domingo 17 de abril.

La obra original se estrenó en Broadway en 1975 y se mantuvo 15 años en cartel. Es una mirada hacia el propio mundo del musical, centrado en el proceso de selección del cuerpo de baile, que adquiere una dimensión social muy acentuada, ofreciendo un crisol de tipos y circunstancias personales en el contexto de Norteamérica, de aquellos jóvenes que confluían en una sana competencia para obtener un puesto en una ansiada producción.

Un número coreográfico de 'A Chorus Line' Nacho Arias Careaga

Manuel Bandera está fantástico como Zach, el coreógrafo y director de la selección de bailarines. Demuestra tener planta y dotes de sobra para el personaje, pero a ello suma una interpretación basada sólo en la voz durante buena parte de la representación, puesto que queda fuera de escena dirigiendo el 'casting' desde la oscuridad.

Un gran momento de intensidad emocional llega con la confesión de Fran Moreno en el papel de Paul, realmente impactante, envuelto al final en lágrimas de verdad. También hay que reseñar el último número solista que canta con fuerza y buen tono Estibalitz Ruiz en el papel de Tina: Lo que hice por amor. Dos interpretaciones vibrantes y sinceras.

Sarah Shielke y Manuel Bandera en una escena de 'A Chorus Line' Nacho Arias Careaga

Muy destacable también el intenso número bailado a solo por Sarah Shielke en el papel de Cassie, un personaje que define a esos solistas que, al cabo del tiempo, se ven obligados a bajar unos escalones y buscar un hueco en el cuerpo de baile.

Estas funciones son una buena opción para todos los que quieran disfrutar de un musical clásico, con un guión en el que destaca el retrato de una galería de personajes que van interviniendo alternativamente para mostrar sus historias personales y anhelos. El elenco es estupendo, canta, baila y actúa con soltura y buen hacer. Además, el Teatro Calderón es una sala cómoda y bien acondicionada, con buena acústica y cercanía a la acción. Un sonido excelente, sin estridencias, que se agradece sinceramente visto lo visto en otros lares.

a chorus line (2022) Craft Recordings / Concord Theatricals Primera versión en español del musical

La semana pasada se presentó el álbum que recoge la primera versión española de este musical. El disco incluye la canción adicional exclusiva What I did for love, cantada por Antonio Banderas, Laura Benanti (ganadora del premio Tony) y la compañía del teatro del Soho Caixabank, de la que se ha editado este precioso video enlazado.

2. Fotografía. 'The Howard Greenberg Gallery' en Fundación Canal

Publicidad de la exposición 'Al descubierto' en Fundación Canal Adolfo Ortega

The Howard Greenberg Gallery de Nueva York es uno de los más grandes archivos fotográficos del mundo, en cuyo seno se almacenan más de 30.000 imágenes de los artistas más afamados del siglo XX. Su fundador lleva más de 50 años promocionando fotógrafos y ampliando la colección.

La Fundación Canal ha inaugurado esta semana Al Descubierto, una exposición que permanecerá abierta hasta el 24 de julio, donde se muestran 111 obras de este archivo, seleccionadas por Anne Morin, fundadora de DiChroma y comisaria responsable. Las fotografías se exponen armoniosamente en las salas del sótano de la fundación y se han agrupado en conjuntos de 3 o 4, evidenciando conexiones y elementos comunes entre esos pequeños conjuntos que nos ofrecen un panorama extraordinario de la historia de la fotografía.

'Coco cazando mariposas' (Antibes, 1936) Jacques Henri LARTIGUE

En el recorrido encontramos a fotógrafos tan emblemáticos como Berenice Abbott, Manuel Álvarez Bravo, Diane Arbus, Bruce Davidson, William Eggleston, Walker Evans, Robert Frank, Eugène Atget, Robert Capa, Elliott Erwitt, Helmut Newton, Vivian Maier o Man Ray. Además se dan a conocer fotografías de estos autores nunca o muy poco vistas, gracias a la labor del coleccionista Howard Greenberg, quien contribuyó decisivamente a introducir la fotografía como un medio de expresión artística del más alto nivel.

Una de las salas de Fundación Canal dedicada a la exposición 'Al descubierto' Adolfo Ortega

Seleccionar 111 fotografías ha sido muy complicado, según confesba Anne Morin en la presentación de la muestra, pero lo ha hecho pensando en los visitantes, en ofrecerles la posibilidad de que podamos enlazar unas con otras en alguna de las miles de combinaciones posibles. Y seguro que entre todas ellas cada cual encuentra un tesoro, su tesoro.

Morin ha elegido como portada y emblema de la exposición una preciosa fotografía de la actriz Jean Pearson, de una sutileza conmovedora, firmada por Saul Leiter. La comisaria aventura que esta fotografía, con el tiempo se convertirá en icono. Leiter fue pintor antes que fotógrafo, y puede admirarse la textura de la imagen que recuerda a la materialidad de la pintura.

También apuesta Morin a que, dentro de un tiempo, la instantánea del fotógrafo húngaro Martin Munkácsi, titulada Liberia (1930) -un contraluz de un grupo de niños entrando en una playa que podemos ver en el video antes enlazado-, habrá conseguido una popularidad parecida a las más famosas de Robert Doisneau. Una obra prodigiosa que impulsó a Henri Cartier-Bresson a tomar el camino de la fotografía, cuando la contempló fascinado en 1932. Se trata de la plasmación del instante decisivo, que él persiguió durante toda su carrera. No se la pierdan.

3. Ópera. 'King Arthur' de Purcell y 'El Ángel de fuego' de Prokofiev

Escenografía para 'El Ángel de fuego' en el Teatro Real Monika Rittershaus

Dos propuestas de ópera para este fin de semana y ninguna de ellas se había escuchado nunca en el Teatro Real.

La primera es la obra de Henry Purcell (1659-1695) Rey Arturo, una rareza musical perteneciente al género dramático-musical. El argumento narra la pugna entre el rey cristiano Arturo y Oswald –rey pagano de los sajones– por hacerse con la mano de la princesa Emmeline y, con ella, del reino de Inglaterra. La historia emana de la leyenda y en ella se citan personajes literarios, deidades griegas y mitología germánica.

La partitura contiene bellos y conmovedores momentos en los que las voces solistas apenas toman protagonismo –este recae sobre la declamación de los actores- dando a las partes corales, o de conjunto, una presencia muy cercana a las composiciones de carácter religioso.

Cartel publicitario para la ópera 'King Arthur' Teatro Real

El conjunto belga Vox Luminis, bajo la dirección artística y musical de Lionel Meunier, será el encargado de dar vida a esta obra, un conjunto que ha sido elogiado internacionalmente por un sonido único, que destaca por su cohesión, la personalidad de cada timbre y la homogeneidad de las voces. Vox Luminis ha sido galardonado con el Gramophone Awards (2012), el Diapason d'Or (2015), el BBC Music Magazine Choral Award (2018), entre otros muchos premios.

La ópera 'El Ángel de fuego' en el Teatro Real Adolfo Ortega

Por otra parte, estos días y hasta el 5 de abril tendremos también la oportunidad de ver El ángel de fuego, de Sergei Prokofiev, obra que nunca se había representado en España. Tampoco había escuchado nunca hablar de Prokofiev como autor ucraniano, pero parece que ahora se impone como salvoconducto.

Calixto Bieito desplaza la acción de la novela en que se basa el libreto, ambientada en la Alemania oscurantista pre-luterana, a los años cincuenta del siglo XX, trasladando su trama satánica a la mente desquiciada y desvalida de la protagonista. Renata, que así se llama la criatura, se debate toda la ópera buscando el reencuentro con un ángel que la rechazó en su momento, aunque le confió volver a encontrarse con ella más adelante. Y ahí está ella esperando, como Penélope con su bolso de piel marrón.

Bieito recurre a una escenografía giratoria con diferentes habitáculos y algunas proyecciones de video, que algo recuerdan a los montajes de Aleksandar Denic - encuadrado en la vanguardia alemana-, simulando quizás el confuso cerebro de la protagonista, papel que defiende con gran intensidad la soprano lituana Ausrine Stundyte. Al vuelo de sus faldas -es un decir- deambula un personaje que podemos catalogar de auténtico pelele, Ruprecht, al que marea sin piedad. En la última escena, el conglomerado escénico móvil se abre y la platea parece respirar, además de asistir a la entrada del coro y, quizás, al momento más lucido de la partitura.

La dirección musical se debe a Gustavo Gimeno, un estupendo director valenciano que cada día está logrando un mayor prestigio nacional e internacional. Este es su debut en el foso del Teatro Real, al frente del Coro y Orquesta Titulares. Esperemos que tenga continuidad.

El ángel de fuego será retransmitida en directo por el canal ARTE el 5 de abril a las 19.30 horas. La grabación se integrará posteriormente en el catálogo de MyOperaPlayer.

4. Infantil. Un taller de circo y un concierto de jazz para niños

Taller infantil 'Jugar al circo: color' Teatro Circo Price

Nuestro rincón infantil de cada fin de semana, que siempre queremos mantener bien atendido, ofrece un taller y un concierto de jazz. Jugar al Circo es un programa de actividades culturales que se celebra en el Teatro Circo Price en el que se invita a niños de hasta 5 años a jugar con objetos, espacios y experiencias ligadas a las artes circenses, acompañados por algún familiar. Hay múltiples horarios y se repetirá en semanas sucesivas -por si se agota el aforo.

De marzo a diciembre de 2022 se establece un recorrido por el color, el viaje, el equilibrio y la magia creando escenografías de juego alrededor de estos conceptos. Los rincones y los materiales estarán dispuestos de manera que promuevan el juego espontáneo y que la experiencia lúdica sea también una experiencia estética, compartida, creativa y libre.

Espacio del Teatro Circo Price reservado para talleres infantiles Teatro Circo Price

Jugar al Circo forma parte del proyecto educativo del Price invitando a la primera infancia a mirar, disfrutar y experimentar desde su propia cultura: el juego. El proyecto está desarrollado en colaboración con Sara San Gregorio. Este fin de semana la propuesta se llama Color.

Espectáculo infantil sobre jazz de 'Zonzo Compagnie' Rudy Callier

Del Circo Price a la Sala Cuarta pared, donde el domingo 27 destacamos el espectáculo Thelonious, estreno en la Comunidad de Madrid, que demuestra cómo se puede hacer un espectáculo infantil sobre el jazz. En este caso, centrado en una de sus figuras fundamentales del siglo XX, la compañía belga Zonzo Compagnie se ha fijado en el pianista estadounidense Thelonious Monk para elaborar una obra eminentemente musical.

Protagonizada por el trío De Beren Gieren (un pianista interpretando el personaje de Monk, un contrabajista y un baterista), la formación recrea con humor piezas de Monk en un escenario que remite a la ciudad de Nueva York, donde el joven músico descubrió su fascinación por el piano viendo tocar a su hermana.

La música del compositor e intérprete, llena de armonías sorprendentes, encuentra su correlato en escena en proyecciones de imágenes (algunas de Nueva York) y animación sobre una serie de figuras cúbicas situadas como fondo del trío de músicos.

5. Arte contemporáneo. 'Sensi' en Galería Espinasse31

'Tentaciones I' (2022) de Lula Goce Adolfo Ortega

Espinasse31 es una galería abierta en Milán como residencia de artistas jóvenes, que luego se expandió a Madrid, Montecarlo y Miami. En Madrid se presenta en un espacio de la calle Fúcar y va a cumplir un año desde su inauguración, donde Claudia Carbonari nos ofrece amablemente asesoramiento sobre la propuesta que contiene.

Sensi es el nombre con el que se agrupa la obra de cuatro artistas ahora expuestos, y la denominación pretende sugerir la diversa expresión de una sensibilidad, tanto a través de la línea, la materia o de un concepto artístico. Estará en exposición hasta el 2 de abril.

Selección de la serie 'Peluquería' (1980) de Ouka Leele Adolfo Ortega

De Ouka Leele se muestra una selección de Peluquería, su primera serie expuesta en los años ochenta, con fotografías en blanco y negro sobre las que se aplicaba acuarela. En esta caso una edición nueva de estas obras.

Siguiendo en los años ochenta, se expone también una serie de ocho aguafuertes de Óscar Estruga titulada Mística (1987), con títulos como Sebastián, Águeda, Crucifixión o Ángel Caído, tomando como referencia algunas figuras y motivos del Cristianismo. De estética oscura y sentido trágico, consigue bellas composiciones. De Estruga es más conocida su labor como escultor, y de esa faceta se incluyen tres piezas en la galería.

Escultura de Óscar Estruga expuesta en Espinasse31 Adolfo Ortega

Junto a estos dos artistas veteranos, la galería propone la compañía de una pareja de jóvenes, en lo que ahora se denomina -de un modo un tanto pretencioso- diálogo. Hay que ver para lo que da el término.

En primer lugar, Lula Goce, pintora gallega enmarcada en el arte urbano, con tendencias al decorativismo y derivaciones del estilo street de dibujo. Influenciada también por la estética del tatuaje, pero demostrando una cuidada técnica de retrato, expone una preciosa creación con la que abrimos esta reseña:Tentaciones I. Se le conoce internacionalmente por sus murales y hay varias fachadas pintadas por ella en la ciudad de Vigo. Toma como referencia rostros de niñas y mujeres, a las que añade un halo de santidad en pan de oro y algunos elementos frutales u otros adornos naturales.

Obra de Marcos Tamargo expuesta en la galería de la calle Fúcar Adolfo Ortega

Por último, se exponen obras de Marcos Tamargo, marcado por un sentido muy matérico, influenciadas por una estancia en Kenia que aportó tonos de color que nos remiten a la tierra ecuatorial. Su obra Fuego sitúa figuras femeninas solitarias en un espacio desértico. Utilizando contrachapados de madera, aplica fuego sobre la superficie para impresionar las marcas de la combustión, añadiendo tipografías en relieve a modo de 'collage'.

6. Música en directo. El pop mutante María Arnal y Marcel Bagés

Maria Arnal y Marcel Bagés Curtcircuit

Este viernes 25 de marzo, un nuevo concierto de Inverfest en el Teatro Circo Price, del que todavía quedan algunas entradas a la venta. Tras su exitosa gira de 45 cerebros y 1 corazón (2017) el dúo barcelonés Maria Arnal y Marcel Bagés estrena su nuevo álbum Clamor, disco de pop electrónico con voces que se duplican y triplican, lleno de sorpresas acústicas y misterios, con un sonido que invita a la nostalgia por el sintetizador.

Ya desde un título que convierte lo que antaño fue el toque de campana de duelo colectivo en mayúscula voluntad coral, Clamor redimensiona el concepto de tradición y lo introduce definitivamente en el mañana.

El disco Clamor incluye colaboraciones de prestigio como las de Holly Herndon y el Kronos Quartet. Se presentó nada menos que en el Museo del Prado, ante el emblemático tríptico de El Jardín de las Delicias de El Bosco, aunque la grabación en vídeo hecha por Radio 3 de ese momento no está a la altura del marco elegido, francamente.

Acompañados por David Soler y el inspirador dúo vocal Tarta Relena, Arnal y Bagés adelantan que el espectáculo en directo cuenta con una puesta en escena de impacto y, como siempre, lleno de mensajes bien trasladados con una limpia dicción.