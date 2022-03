La conexión en tren hasta el aeropuerto, la gran asignatura pendiente de Sevilla

Pocos asuntos locales generan tanta unanimidad entre las diferentes administraciones y grupos políticos como la necesidad urgente de mejorar la conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo mediante un enlace ferroviario. Es, desde hace años, la asignatura pendiente de un aeródromo que aspira a situarse entre las diez terminales españolas con más viajeros y que, precisamente ahora, se encuentra inmerso en un proceso de reforma de sus instalaciones para dar el salto definitivo y consolidarse como motor económico de la capital hispalense.

Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Sevilla han reclamado en numerosas ocasiones al Gobierno central que acometa la ansiada conexión. No en vano, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio decidió "dar un paso adelante" y adjudicó a principios de este año la redacción de un estudio informativo sobre el enlace para abordar un análisis de las infraestructuras, los servicios y la demanda de transporte, un estudio de alternativas estratégicas y una conclusión con la opción más adecuada, con el fin de trasladárselo posteriormente al Ministerio de Transportes.

Más allá de Madrid y Barcelona, que cuentan con las mejores conexiones entre la ciudad y sus respectivos aeropuertos –al sumar tanto metro como Cercanías al autobús y al taxi–, otras ciudades, más pequeñas incluso que Sevilla y con un menor volumen de pasajeros aéreos, también cuentan con la conexión ferroviaria de la que carece la capital hispalense. Es el caso, por ejemplo, de Jerez de la Frontera, Málaga, València o Alicante.

El traslado hasta San Pablo solo se puede realizar en vehículo privado, en autobús, en taxi o VTC. En el caso del bus, es la empresa municipal de transportes, Tussam, quien gestiona el servicio desde la estación Plaza de Armas, con un precio de 4 euros el billete sencillo, 6 euros el de ida y vuelta y 41 el bono mensual. Por su parte, el taxi acaba de aprobar sus nuevas tarifas para este año, que contemplan un precio fijo hasta el aeródromo, que oscila entre los 23,53 euros de los días laborables de 7.00 a 21.00 horas y los 32,78 euros en Semana Santa y Feria. Mientras, el precio de los VTC varían en función del origen y de la demanda del momento en el que se solicita.

Los empresarios reiteran su demanda

La demanda de un tren hasta San Pablo no se ciñe solo al ámbito político. De hecho, se trata de una reclamación reiterada por parte de los empresarios. La provincia, afirma a 20minutos la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), "no puede emprender una recuperación económica si hay infraestructuras paralizadas que perjudican su desarrollo, como el cierre definitivo de la SE-40, la red completa de metro y, por supuesto, la conexión de la estación de Santa Justa con el aeropuerto San Pablo, que es imprescindible para el sector turístico, uno de los más afectados por la Covid-19".

Esta conexión, aseguran, es "una de las infraestructuras que los empresarios sevillanos venimos históricamente reivindicando", ya que, en opinión de la CES, se trata de "una inversión estratégica y vital para el desarrollo del turismo en la provincia. No puede ser que Sevilla siga siendo la única entre las grandes capitales españolas sin conexión ferroviaria al aeropuerto, pese a ser un importante destino turístico".

No es la única demanda, porque, lamenta la patronal, "Sevilla ha sido la gran olvidada en la política de inversiones de las distintas administraciones en los últimos 30 años, lo que ha repercutido muy negativamente en su desarrollo y ha hecho que no se haya podido aprovechar la recuperación económica que hubiera permitido consolidar Sevilla como provincia de referencia, a todos los niveles". Una situación, concluyen, que empeorará con la crisis económica derivada de la Covid-19, que "no va a hacer más que acentuar las grandes carencias en infraestructuras que tiene Sevilla respecto al resto de España".