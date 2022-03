Vivir en una gran ciudad y tener perro a veces no es una tarea sencilla. El trabajo, los niños, las tareas del hogar... Todo nos quita ese valioso y necesario tiempo que nuestros perros también necesitan para pasear y gastar la energía necesaria para estar sanos, de ahí surgió la idea de los pipicanes, espacios en medio de la ciudad pensados solo para ellos, pero ¿son recomendables? ¿hacemos un buen uso de estos espacios?

Maky Benito, educadora canina y directora de Dog Care, un servicio de guardería de día y educación para perros, explica a este diario cómo la aparición de los pipicanes fue una buena idea al principio "ya que siempre ha habido una carencia de parques para perros en las grandes ciudades" pero que, al final "por ignorancia, comodidad o porque vamos con prisas, se está haciendo un mal uso de ellos".

El mal uso de los pipicanes

"No estoy en contra de estos espacios, estoy en contra de cómo se utilizan y es por eso que a la mayoría de mis clientes no les recomiendo ir a los pipicanes", empieza a contar. "Cuando la gente entra al pipicán terminan haciendo corrillos para hablar con otros dueños y no están pendiente de sus perros. Hay que tener en cuenta que en estos sitios hay animales de todos los tamaños, castrados o sin castrar, con diferente carácter y con conductas de comportamiento muy variadas, algunos pueden ser muy sociables mientras que otros no", añade.

Benito considera estar en un ambiente así, sin la supervisión de los dueños "puede generar situaciones de estrés y tensión a los perros, quienes terminan por vivir una experiencia que nos les beneficia en absoluto" y por ello cree que todos los dueños deberían seguir unas pautas mínimas para la buena convivencia y por el bien de los perros.

"Es importante que no nos quedemos parados, que el perro vaya al pipicán a gastar la energía, entretenerse y para hacer sus necesidades (siempre recogiéndolas después o el espacio se convertirá en un foco de infecciones)", detalla. "Cuando una persona entra con su peludo en un pipicán no debe ser para soltarlo y olvidarse de él, si no para que el perro haga una rutina y juegue con otros perros de manera adecuada", añade.

Y, como dueños, ¿cómo podemos facilitar esa socialización saludable? Pues, según la educadora canina "es importante no entrar con premios o comida y tener un diálogo primero con los demás dueños para conocer cómo son los otros perros que están en el pipicán". "Si primero hablamos entre nosotros, evitaremos disputas de cualquier tipo", asegura.

Además, en el caso de tener un cachorro, Benito aconseja no ir a estos espacios, considerándolos "un grave error" ya que "se generan unos comportamientos inadecuados que no van a favorecer al cachorro" quién está en periodo de aprendizaje todavía.

Posibles problemas de salud

Tal y como explica Benito, en los pipicanes existe un problema también relacionado con infecciones y es que, es muy importante que los dueños recojan las heces de sus perros y nos las dejen ahí ya que, en ese caso, se crea un foco de infección que perjudica a la salud de todos los animales que pasen por allí.

Javier Bellver, veterinario senior del Hospital Veterinario Arturo Soria en Madrid explica que, parte del problema viene porque se trata de "espacios pequeños que se hacen en zonas bajas, sin drenajes y los ayuntamientos no suelen limpiar la arena".

"Al final, entre pis y excrementos, si el pipicán no se cuida termina por convertirse en un barrizal, fomentado también por el agua de lluvia que, en la mayoría de los casos, se estanca en estos lugares", comenta el veterinario. "Esto puede causar varios tipos de infecciones o enfermedades, las que el animal adquiere por haber pisado ciertos restos de pis o heces, que llamaríamos indirectas; y las provocadas por pulgas o garrapatas, aunque no se dan mucho en estos ambientes. Además, los perros también pueden contagiarse de ciertos virus por estar en contacto con otros que estén infectados por los mismos", explica.

Bellver considera que las infecciones más comunes son aquellas que adquiere el animal al chuparse la almohadilla de las patas para limpiarse, una vez ha llegado a casa tras el paseo. "Son las protozoarias y suelen producir colitis o diarrea.

"Los problemas de tipo respiratorio también son fácil de cogerlos en un pipicán ya que son víricos y se contagian por estar en contacto con otros perros que estén también contagiados, como por ejemplo una gripe", concluye el veterinario.