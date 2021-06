El 23% de los dueños de perros reconoce haber fallado en su educación y el 14% en su proceso de socialización

Cada año llegan muchos perros y gatos al mundo, más que hogares hay para ellos. Una triste realidad que se puede palpar a poco que uno se asome, en persona o virtualmente, a las protectoras de animales, siempre saturadas, siempre recogiendo animales domésticos. Una situación que se traduce en más de 300.000 perros y gatos abandonados según el informe que todos los años publica Fundación Affinity, el más fiable al respecto, que recoge datos de casi 400 protectoras de las 1.500 que hay en España.

¿Cómo es el perfil del perro abandonado en nuestro país? Pues un animal de tamaño mediano o grande, adulto (seis de cada diez), mestizo (aunque los canes recogidos de una raza reconocible han aumentado a un 40%) y sin microchip de identificación (el 77%). Características que juegan en su contra a la hora de encontrar una segunda oportunidad, porque los mestizos grandes y adultos son precisamente los perros menos demandados por los potenciales adoptantes.

Campañas de esterilización y de promoción de la adopción, la tenencia responsable y reflexionada y mayores controles en la compraventa de animales, son algunos de los ingredientes principales de la receta para frenar este drama, que ha propiciado la creación del Día Mundial contra el Abandono de Animales de Compañía, que se celebra este domingo, 27 de junio.

Vinculado a esa tenencia responsable y reflexionada está el no sumar un animal a la familia sin haberse preparado a conciencia, algo que, por desgracia, solo hacen el 50% de los propietarios según un reciente estudio impulsado por Royal Canin.

Según el informe Mascotas y propietarios: la importancia de cuidar los primeros momentos juntos, esa falta de preparación previa se incrementa a medida que avanza la edad de los dueños. Entre los encuestados de 55 años en adelante, apenas un 40% preparó la llegada del animal.

Por otra parte, entre los que sí procuraron anticiparse, Internet y las redes sociales (24,4%) y el veterinario (19,4%), fueron la fuentes principales de información.

La falta de preparación es la antesala, como es lógico, de los errores, según la misma encuesta, "un 23,3% de los encuestados considera que falló en todo lo relacionado con la educación de su animal de compañía, dato que destaca especialmente entre los propietarios de perros". Además, un 14% también cree haber cometido errores en la vital socialización de su animal.

Fallos que se pueden vincular al informe de Fundación Affinity, ya que los problemas de comportamiento del animal son la segunda causa de abandono, que está detrás del 13,2% de los casos, solo superada por las camadas no deseadas (21%), y por detrás del fin de temporada de caza (11,6%) y la falta de interés en el animal (10,8%)

Teniendo en cuenta estos resultados, Royal Canin pide a todos aquellos que deseen incorporar un animal a sus vidas algo que resulta de sentido común, "responsabilidad y concienciación", recordando que "la preparación previa a la llegada al hogar del gatito o cachorro es fundamental, no solo para que resulte más sencillo sino también para su bienestar".

'Left Behind', un videojuego para concienciar contra el abandono

Más del 60% de los animales abandonados que acaban en una sociedad protectora son encontrados o recogidos en la calle, con el riesgo que ello conlleva de accidentes. Y la gran mayoría restante son llevados directamente a estas organizaciones por alguien que se los encuentra o, directamente, por la persona que los abandona. De los animales atropellados o que mueren sin ser asistidos a tiempo de hambre, sed o enfermedades, nadie lleva la cuenta.

"Hemos creado Left Behind para concienciar sobre la gran cantidad de perros abandonados en España cada año. Creemos que algunas personas no son del todo conscientes de la responsabilidad que conlleva tener una mascota, de los peligros a los que exponen al animal al abandonarlo, que normalmente acaban con su muerte, y no tienen en cuenta otras alternativas".

Esa es la motivación que impulsó a Sergio Blázquez, Alejandro Fernández, Alejandro Martín, Ricardo Mena, Francisco Monte Martínez, Jaime Ortiz y Alexandru Gabriel Urdea, estudiantes de segundo curso del Grado en Creación y Narración de Videojuegos de la Universidad Francisco de Vitoria, a crear este videojuego que muestra las crudas consecuencias del abandono.

El objetivo es rescatar a los perros abandonados que deambulan por las calles de una ciudad, exponiéndose a ser atropellados, y llevarlos a las protectoras existentes, que tienen distintos límites de capacidad establecidos. Para la creación de Left Behind, que se puede jugar de manera gratuita desde este enlace, han contado con la supervisión de Belén Mainer, directora del grado.