Trece años han pasado desde que Marta del Castillo no llegó a su casa la noche del 24 de enero de 2009. Trece años son los que llevan sus padres buscándola sin cesar. Un mediático caso que ha tenido mil vueltas judiciales, y en el que nadie sabe dónde esta el cuerpo. El único asesino confeso, Miguel Carcaño, ha cambiado tantas veces su versión que nadie le cree. Y los padres de la víctima siguen demandando una investigación más a fondo. Un clamor que ha dado sus frutos, aunque no tantos con ellos quisieran.

Esta semana, el juez del caso ha autorizado el desbloqueo de los móviles de Marta y Carcaño, en un intento por encontrar más pistas que conduzcan a encontrar los restos mortales de la sevillana. Una decisión que ha reavivado las esperanzas.

Sin embargo, la decisión judicial no ha gustado a todos. ¿Servirá de algo rastrear los móviles? ¿están las autoridades más cerca de poner punto y final a la búsqueda? Estas son las principales claves del caso.

La nueva pista celular

El juez de Instrucción número 4 autorizó al perito Manuel Huerta, CEO de Lazarus, la solicitud de acceso a los móviles de Miguel Carcaño y Marta del Castillo que hizo el pasado enero.

El magistrado ha solicitado que se amplíe la solicitud “indicando la titularidad de las tarjetas SIM” de las que solicita que se faciliten los número PUK. Lo justifica explicando que en ella se refieren solo los número IMEI “pero no se identifican los teléfonos a los que estarían vinculados, ni la titularidad de esas tarjetas, por lo que, previo a resolver, procede requerir al perito para que concrete estos extremos”.

El objeto del procedimiento es la “comprobación, si ello fuese posible, del lugar en el que se encuentra el cuerpo de la víctima Marta del Castillo Casanueva” y "sin que a través de ella pueda alcanzarse a una revisión de lo ya enjuiciado, ni a la ampliación de la instrucción".

La intención es resolver el caso con los datos e implicados que hay hasta la fecha, no involucrando en la búsqueda de nuevos sospechosos. Muchos no están de acuerdo con este decisión, ya que Miguel Carcaño, en su séptima versión, implica directamente a su hermano en la desaparición de la joven.

¿Por qué no se investiga el móvil del resto de los implicados?

En el auto, el tribunal declaraba que “la única prueba que, con los datos de los que se dispone, permite atribuir la muerte de Marta del Castillo a la acción de Francisco Javier Delgado Moreno, es la declaración de su hermano, Miguel Carcaño, y ésta carece de credibilidad para sustentar dicha imputación”, siendo esta la séptima versión de lo ocurrido. Por lo que el juez da cada vez menos credibilidad a las palabras de Carcaño y no toma medidas para seguir el rastro de sus declaraciones.

El instructor excluye de la pericia, puesto que "el resto de terminales telefónicos, por referirse a personas para los que no existe una causa que justifique dicho estudio, no constando que consientan al mismo". De esta forma, no se llevará a cabo el análisis de los terminales del hermano de Carcaño, de la novia y de sus amigos Samuel Benítez y Javier García Marín, el Cuco.

El padre de Marta, Antonio del Castillo no entiende que no se investigue los teléfonos del resto de implicados: “Si teníamos alguna posibilidad de encontrarla, ya nos están poniendo más piedras en el camino y todo desde el Palacio de Justicia”.

Frente al análisis de únicamente el móvil de su hija y el de Miguel Carcaño, Antonio ha escrito que “el juez ya no quiere que se investigue los posicionamientos del hermano y compañía”. Además, explica que no entiende que antes sí se investigaran los posicionamientos de ellos y ahora no.

El nuevo juicio al Cuco

Hace 5 meses, el Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla fijó para los días 26, 27 y 31 de mayo y 2, 7 y 9 de junio de 2022, el juicio contra Francisco Javier García, 'el Cuco', condenado por encubrir en 2009 el asesinato de la joven andaluza, y contra la madre de este, por un presunto delito de falso testimonio derivado de sus respectivas comparecencias en el juicio celebrado en 2011 por el citado crimen.

Se espera que ambos den una versión sólida y veraz de los hechos que acontecieron aquella fatídica noche.

La desaparición de Marta

El 24 de enero de 2009, Marta del Castillo, de 17 años, salió a pasear con unos amigos por Sevilla. Pero la joven no volvió a casa. Sus padres pusieron entonces en alerta a la Policía y lanzaron una búsqueda a la que se sumaron de inmediato miles de apoyos y mantuvo en vilo al país.

Tres semanas después de la desaparición de la joven, la Policía Nacional detuvo a Miguel Carcaño, de 19 años, antiguo novio de Marta, que declaró que la chica estaba muerta y confesó el crimen. Los agentes arrestan también a un amigo de Miguel, Samuel Benítez, también de 19 años.

Miguel relató que mató a Marta de un golpe en la cabeza con un cenicero durante una discusión entre ambos, en casa del joven, un piso de la calle León XIII de Sevilla. Añadió que, con la ayuda de sus amigos, arrojó el cuerpo al río Guadalquivir, concretamente, entre el descampado del Charco de la Pava y la localidad de Camas. La Guardia Civil comenzó entonces a rastrear la zona.

Solo 48 horas después de la detención de Carcaño, la Policía arrestó a Francisco Javier García, alias El Cuco, un menor de 15 años, y a Francisco Javier Delgado, hermanastro de Miguel, de 40 años.

Tras varias declaraciones falsas, no solo de Miguel Carcaño, si no también de su entorno, el asesino de la joven afirma que su séptima versión de los hechos es la verídica. Esta fue enviada en forma de carta a Inmaculada Torres Moreno, abogada de los padres de la joven, donde reivindica la veracidad de la séptima versión del crimen e incrimina a su hermano Javier Delgado como el asesino.

Según las palabras del asesino confeso de Marta, todo comenzó con una discusión entre él y su hermano por el tema de la hipoteca. Marta, que se encontraba en la habitación, salió a mediar entre los dos hermanos. En ese momento, su hermano golpeó en la cabeza a la joven con la culata de una pistola cayendo dentro de su habitación. Tras estas declaraciones, la familia de Marta del Castillo habría aportado al juzgado información según la cual fueron "falsificados" documentos como "nóminas, la vida laboral o declaraciones de la renta", para conseguir una hipoteca de 108.000 euros respecto a la vivienda de la calle León XIII donde fue cometido el crimen, atisbando un "posible fraude de falsificación de documentos" que a su juicio daría veracidad a la séptima versión de los hechos manifestada por Carcaño asegurando que su hermano mató a la joven en el marco de una discusión por dicha hipoteca, Antonio del Castillo publicó un mensaje en la red social Twitter respecto a dicha tesis.

Quien sabe, si la policía debería de investigar también la anterior hipoteca de la calle Tharsis donde vivía anteriormente. Quien hace algo una vez, puede que no sea la primera . — Antonio del Castillo (@kastillo62) February 15, 2020

En una carta manuscrita de cuatro folios, Carcaño resalta que lo que explicó en su última versión del crimen es cierto. En las anteriores ocasiones habría mentido para encubrir a su hermano. "Ya terminó hace muchos años el tiempo de mentir para encubrir a mi hermano. Yo solo puedo relatar lo que realmente sé, del resto solo mi hermano tiene las respuestas", señala en la carta.

Por desgracia, parece que esta historia no tenga un final a corto plazo. Habrá que esperar a las novedades que puedan salir a luz a través de los teléfonos móviles y del próximo juicio al Cuco. Esperamos que la familia de Marta la encuentre lo antes posible y puedan encontrar la paz y tranquilidad que les arrebataron aquella fatídica noche del 24 de enero de 2009.