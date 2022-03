El juez autoriza desbloquear los móviles de Miguel Carcaño y Marta del Castillo para tratar de encontrar el cuerpo

El juez de Instrucción número 4 ha autorizado al perito Manuel Huerta, Ceo de Lazarus, la solicitud de acceso a los móviles de Miguel Carcaño y Marta del Castillo que hizo el pasado enero. Sin embargo, no ha dado autorización para el resto de implicados.

Según el Diario de Sevilla, se facilita los códigos PUK para que se puedan desbloquear las tarjetas SIM de los teléfonos. Todo ello en el marco de la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo y con la autorización de Carcaño de “la práctica de las diligencias interesadas respecto del teléfono o teléfonos de los que es titular”, manifestándolo en una carta en la que afirmaba que “ya se terminó el tiempo de mentir para encubrir” a su hermano, concluyendo el juez que es posible llevarlo a cabo en su caso.

Sin embargo, el instructor excluye de la pericia "el resto de terminales telefónicos, por referirse a personas para los que no existe una causa que justifique dicho estudio, no constando que consientan al mismo". De esta forma, no se llevará a cabo el análisis de los terminales del hermano de Carcaño, de la novia y de sus amigos Samuel Benítez y Javier García Marín, el Cuco.

Solo se llevará a cabo para tratar de conocer dónde está el cuerpo

El magistrado recuerda en el auto que el objeto del procedimiento es la “comprobación, si ello fuese posible, del lugar en el que se encuentra el cuerpo de la víctima Marta del Castillo Casanueva” y "sin que a través de ella pueda alcanzarse a una revisión de lo ya enjuiciado, ni a la ampliación de la instrucción".

A su vez, recuerda al perito que el procedimiento “no tiene por objeto el esclarecimiento de la autoría de los hechos, como parece que el perito viene a entender en su solicitud de identificación de número PUK".

Por último, también le ha solicitado que amplíe la solicitud que hizo “indicando la titularidad de las tarjetas SIM” de las que solicita que se faciliten los número PUK. Lo justifica explicando que en ella se refieren solo los número IMEI “pero no se identifican los teléfonos a los que estarían vinculados, ni la titularidad de esas tarjetas, por lo que, previo a resolver, procede requerir al perito para que concrete estos extremos”.