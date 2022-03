Desde que comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, los matinales informativos han tratado de transmitir las historias humanas que hay tras la invasión. Así, han contactado con ciudadanos ucranianos que han narrado cómo está siendo la vida en Ucrania desde que Putin decidió comenzar la invasión del país.

Oksana es una de las mujeres a las que El programa de Ana Rosa ha recurrido en varias ocasiones para narrar el terror de los bombardeos. Tras 22 años viviendo en España y dejando a su marido y su hijo en Cartagena, al comenzar el conflicto armado, Oksana decidió trasladarse a Ucrania para cuidar de su abuela enferma.

Este jueves, el matinal ha decidido sorprender a su entrevistada poniéndola directamente en contacto con su familia en España, que la espera con ansia y le han transmitido un mensaje de esperanza y ánimo ante la situación que Oksana se está viendo obligada a vivir.

José Antonio, marido de Oksana ha señalado: "Ella tiene que estar allí, con su gente. Nosotros la vamos a apoyar desde aquí. A mí me hace mucha falta, pero la verdad es que está haciendo una labor increíble y hay que seguir viviendo, luchando y haciendo lo que ella está haciendo, pese a que a mí me duela muchísimo". José Antonio ha señalado que no pueden contactar mucho a través de Whatsapp "porque los rusos lo escanean" y la pueden señalar "como objetivo".

Oksana, que no esperaba ver a su marido y su hijo, se ha emocionado al verlos en la pantalla. Patricia Pardo tampoco ha podido contener la emoción al ver el reencuentro digital de la familia. La mujer ha señalado que "Ucrania celebrará el día que se acabe la guerra y también el día que muera Putin". Además, el hombre ha apuntado que para la muerte de Putin tiene reservada "una botella de vodka" con la que brindarán.