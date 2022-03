Desde que hace más de una semana Rusia comenzará la invasión a Ucrania, son muchos los que han ofrecido su testimonio en los numerosos programas de televisión que están cubriendo el conflicto. En Espejo público cada mañana muestran una situación diferente.

En la mañana de este miércoles 9 de marzo, Susanna Griso ha vuelto a emocionarse tras escuchar la historia de Oksana Vysochin, una mujer que ha vivido durante 22 años en España y que viajó a Ucrania hace un mes para hacerse cargo de su madre de 73 años y su abuela, que en julio cumplirá 100 años.

Muy emocionada y nerviosa ha reconocido que las dos mujeres tienen graves problemas de salud que la impiden viajar y dejar el país. Por eso, han estado aguantando en una ciudad a 16 kilómetros de Kiev donde escuchan continuamente "ruido bélico".

Mientras relataba como en la última noche habían escuchado como derribaban un punto militar ucraniano que había resultado del fallecimiento de dos soldados, la presentadora no podía evitar unirse a su emoción.

Se podía apreciar la impotencia de Griso en sus ojos llenos de lágrimas. Oksana, consciente de que debe quedarse en Ucrania, pide pañales para su abuela y botas, cascos y rodilleras militares para todos los que están combatiendo, entre los que se incluye su hermano.

Por la mañana trabaja como voluntaria en el centro de guerra y asegura que "moralmente" no puede salir del país: "No puedo dejar aquí a mi abuela y a mi madre. Mi abuela no es transportable, necesitaría una ambulancia".

"Estamos muy unidos", ha comentado también. "Todos nos estamos apoyando", ha añadido, pero sigue pidiendo ayuda exterior y a la OTAN para que pongan fin a los bombardeos aéreos. "Están pasando cosas horribles. Muchos niños están muriendo", ha relatado: "No podemos dormir porque nos atacan por la noche y por la mañana".