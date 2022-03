Más de 100 euros de ahorro en esta aspiradora de vapor de Polti que elimina el 99% de la suciedad sin químicos

Cuando se acerca el buen tiempo llega el momento de hacer la limpieza de primavera en muchos hogares. Vaciar la cocina para quitar la grasa acumulada, higienizar la tapicería de los sofás y repasar las baldosas del baño ennegrecidas por la humedad son algunas de las tareas que requieren nuestra atención, aunque habitualmente mantengamos la casa en perfecto orden y limpieza. Para retirar la suciedad diaria contamos con electrodomésticos como los robots aspiradores o productos como la piedra blanca, pero si buscamos una limpieza en profundidad, la solución es el vapor.

Incluir una aspiradora de vapor en nuestro armario de limpieza es un gran acierto ya que elimina el 99% de los gérmenes sin necesidad de utilizar productos químicos. También nos facilita tareas que pueden ser de lo más engorrosas como limpiar los cristales o eliminar la grasa de los electrodomésticos de la cocina. Sin embargo, estos aparatos suponen una elevada inversión económica. Si estás pensando en hacerte con una aspiradora de vapor es tu día de suerte porque la marca italiana Polti ha rebajado más de un 40% su Vaporetto Smart con caldera de alta presión de hasta 4 bares. Puedes conseguirla en Amazon con un ahorro de 100 euros sobre su precio recomendado, pero solo por tiempo limitado.

De una pasada, así limpia esta aspiradora las persianas y los cristales. Amazon

Este modelo de Polti cuenta con una caldera de alta presión regulable de calentamiento rápido que podrás utilizar dos minutos después de conectarla. Tiene autonomía de vapor ilimitada así que no tendrás que rellenar constantemente el depósito. Además, añade hasta 11 accesorios para la limpieza de diferentes superficies y tres paños para la limpieza de alfombras y moquetas. Incluye un compartimento para guardarlos y que no te ocupen más espacio en el armario.

Todo lo que puedes hacer con este aspirador de vapor

Cocina reluciente. Como ya hemos avanzado, estos aspiradores de vapor son muy eficientes para dejar sin rastro de suciedad tanto las baldosas como el horno o la campana de la cocina.

Como ya hemos avanzado, estos aspiradores de vapor son muy eficientes para dejar sin rastro de suciedad tanto las baldosas como el horno o la campana de la cocina. Tapicerías, alfombras y colchones. Este aparato cuenta con distintos accesorios que eliminan las bacterias y la suciedad tanto de los sofás, como de las alfombras, pero también de las cortinas y colchones. El vapor y el calor llega hasta las fibras más profundas y también elimina los malos olores impregnados en las fibras.

Este aparato cuenta con distintos accesorios que eliminan las bacterias y la suciedad tanto de los sofás, como de las alfombras, pero también de las cortinas y colchones. El vapor y el calor llega hasta las fibras más profundas y también elimina los malos olores impregnados en las fibras. Cristales. Sin restregones, brillantes y de una pasada. Así quedan los cristales de la casa si utilizamos el aspirador de vapor con su accesorio específico para estas superficies.

Sin restregones, brillantes y de una pasada. Así quedan los cristales de la casa si utilizamos el aspirador de vapor con su accesorio específico para estas superficies. Baldosas sin moho ni manchas de humedad . Con el aspirador de vapor evitaremos el uso de productos químicos de escaso resultado a la hora de limpiar las juntas de las baldosas del baño.

. Con el aspirador de vapor evitaremos el uso de productos químicos de escaso resultado a la hora de limpiar las juntas de las baldosas del baño. Persianas por dentro y por fuera. Tras una pasada rápida con el vapor y eliminando lama a lama la suciedad, las persianas quedan como nuevas sin restos de polvo ni suciedad.

Tras una pasada rápida con el vapor y eliminando lama a lama la suciedad, las persianas quedan como nuevas sin restos de polvo ni suciedad. Suelos. Tanto si son de parquet, de madera, baldosas de cerámica o PVC, el aspirador de vapor elimina la suciedad sin esfuerzo. Es recomendable usar para ello la boquilla adecuada.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.