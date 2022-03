Cómo ahorrar hasta 200 euros en la Dyson Week: todas las ofertas en aspiración y limpieza de la firma

A día de hoy, en el terreno de limpieza, Dyson se ha ganado con creces ser una de las marcas de referencia en lo que a aspiradoras sin cable se refiere. Su potencia, su capacidad de succión, su variedad de prestaciones y sus accesorios las han posicionado como unos dispositivos esenciales en cualquier batallón de limpieza. Así, aunque hasta ahora los robots aspiradores eran los favoritos, las escobas verticales han demostrado ser de gran utilidad: nos permiten alcanzar las zonas más altas para la limpieza, como los techos, llegar a todos los rincones y hasta ofrecer una solución de limpieza a colchones y tapicerías.

Así que no es de extrañar que sean muchos los que suspiran por tener uno de los dispositivos Dyson en su hogar. Claro que, no siempre está al alcance de nuestros bolsillos. Sus modelos suelen rondar los 400 euros y, aunque la inversión merece la pena y se amortiza en unas cuantas sesiones de limpieza, no siempre no viene bien esa inversión. Claro que, hay ocasiones que no debemos desaprovechar, como la Dyson Week que la firma está celebrando ahora. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que podemos encontrar rebajas de hasta 200 euros en los gadgets de la marca. ¿Quieres descubrir los mejores descuentos?

Tres modelos con rebaja

- Su robot aspirador... ¡con 200 euros de ahorro! Aunque lo más famoso de Dyson son sus aspiradores sin cables, la realidad es que su primer (¡y de momento único!) robot smart no tienen nada que envidiarles. De él destaca su potencia, con 78000 revoluciones por minuto; su sistema de navegación 360º, con el que mide las distancias cada 20 milisegundos; y su completa app que permite programar la limpieza y recibir informes detallados.

Este es el robot aspirador de Dyson. Dyson

- Una Dyson V11... ¡con 100 euros de ahorro! Dentro de la familia de las V11, la Total Clean es una de las favoritas (¡con permiso de las Absolute Extra!). Nos encanta de esta versión que está pensada para eliminar de forma eficaz la suciedad de suelos y alfombras, para lo que cuenta con cerdas de nailon que penetran en la alfombra para eliminar la suciedad y los filamentos de fibra de carbono. Y sí, además cuenta con las prestaciones más populares de la marca, desde el vaciado higiénico hasta el kit de accesorios.

Dyson V11 Total Clean. Dyson

- Una Dyson V8... ¡con 50 euros de ahorro! Con 40 minutos de autonomía, su motor gira a 110 000 revoluciones por minuto para generar una corriente de succión efectiva en cualquier tipo de suelo o tejido. También cuenta con otras características muy interesantes como su facilidad para transformarse en un aspirador de mano, su sistema para vaciar la suciedad recogida con un solo clic o su pensado diseño acústico para evitar que el ruido contamine.

V8 Absolute, de Dyson, Dyson

