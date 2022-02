Corre, que vuelan: últimas unidades (¡y por 179 euros!) del robot aspirador de Cecotec 4 en 1 que triunfa en su web

Aunque enero haya llegado a su fin, todavía son muchos los ecommerces que mantienen rebajas en sus catálogos para hacer más llevadera cualquier compra. Así, esta época es una buena oportunidad para añadir a nuestro carrito un capricho o aquello que necesitamos. También es aconsejable apostar por de un precio más elevado, ya que ahora podemos ahorrarnos unos cuantos euros en su compra. Por ello, el terreno de la limpieza del hogar es uno de los que más público tiene llegadas estas fechas. Y no es de extrañar cuando podemos encontrar soluciones que nos agilizan las tareas domésticas a muy buen precio.

Son muchos los usuarios que esperan esta temporada para adquirir gadgets que les ayuden a que las labores del hogar no se hagan tan pesadas, desde escobas verticales hasta dispositivos que limpian los cristales por nosotros (¡y de forma más efectiva!). Pero los favoritos son, sin duda, los robots aspiradores. Y no es de extrañar si encontramos ofertas como la que hoy te traemos de Cecotec: el Conga 1990 Connected está rebajado un 40% y de costar casi 300 euros, ahora puede ser tuyo por 179. ¿Y por qué deberías añadirlo a tu carrito de la compra? No solo aspira, sino que barre, friega y pasa la mopa... Si quieres descubrir todas sus características... ¡sigue leyendo!

Conga 1990 Connected. Cecotec

Más allá del precio...

Aunque el descuento del 40% logra que este robot de Cecotec sea uno de los más asequibles del mercado, el Conga 1990 Connected tiene mucho más que ofrecernos. Para empezar, es un modelo todoterreno capaz de aspirar, barrer, fregar y pasar la mopa según las necesidades de cada momento, usuario y hogar; ¡y todo ello con un solo clic o programando sus funciones y modos! ¿Sabías que tiene uno específico para eliminar el pelo de nuestras mascotas?

También hay que hablar de que es una apuesta silenciosa que no nos molestará mientras limpia (¡y nosotros nos dedicamos a otras tareas!). El nivel sonoro del Conga 1990 Connected es menor a los 64 dB, lo que nos asegura que podemos disfrutar de nuestra serie en streaming favorita, por ejemplo, mientras funciona sin que haya interrupciones.

Tampoco hay que preocuparse de las prestaciones más techies, porque también las incluye. Este robot es capaz de sincronizarse con nuestro smartphone a través de una app para que podamos activarlo y pedirle que aspire las zonas del hogar que más nos interesan para que, al llegar de trabajar, todo esté en orden e impoluto. ¿No crees que es perfecto para tu hogar?

