De las juntas de los azulejos a la grasa de la cocina: porqué tener la piedra blanca como único producto de limpieza

Más allá de la limpieza habitual que realiza por nosotros el robot aspirador, lucir un hogar impecable requiere de prestar atención a los detalles y zonas que pasan más desapercibidas. Así, aunque no podemos llevar a cabo una limpieza general cada semana, sí que hay tareas que deberíamos realizar con cierta frecuencia para garantizar la máxima higiene en nuestra casa. ¿Hace cuánto que no limpias el techo? Una escoba vertical puede serte muy útil para este propósito (¡si apuesta por Dyson puedes conseguir accesorios extra para una mayor limpieza!).

A la lista de zonas que olvidamos limpiar con frecuencia también podemos añadir las juntas de los azulejos, la vitrocerámica en profundidad, el fregadero de la cocina... En todas ellas, la grasa y la suciedad se va acumulando y, conforme más las dejemos sin limpiar, más difícil será de quitar después. Aun así, dejar estas zonas impolutas requiere de paciencia... ¡y de los aliados adecuados! ¿Has oído hablar de la piedra blanca? Este producto de limpieza es perfecto para limpiar aquellas superficies en las que después vamos a manipular alimentos ya que está formulado con activos de origen natural. Tampoco tiene olor ni componentes tóxicos, por lo que su uso en la cocina está recomendado. Además, está diseñada con una fórmula abrasiva que es la encargada de limpiar y desengrasar con resultados óptimos.

Pero, además, este producto también puede emplearse para limpiar las ventanas (¡óxido incluido!), el baño, los metales, los utensilios de cocina y hasta los restos de quemado si hemos tenido un pequeño percance con las ollas. ¿A qué te han entrado ganas de tener piedra blanca como único producto de limpieza? La más vendida de Amazon incluye esponja para aplicar el producto y, según las opiniones de los que ya la han probado, es muy efectiva. ¿Te animas a probarla?

Esta es la piedra blanca más vendida de Amazon actualmente. Amazon

Cómo usar piedra blanca para la limpieza de tu hogar

Para aplicar este producto, necesitamos una esponja humedecida con agua. Para que la limpieza sea más efectiva, la arriba destacada incluye una. Aplicamos sobre ella la solución que hemos comprado y frotamos hasta que obtengamos una espuma. Para las superficies que requieran de un trabajo más insistente emplearemos la cara más áspera de la esponja.

