La política ante el 8-M: de la "lucha" y "reivindicación" de PSOE, PP y Unidas Podemos al "aquelarre feminista" de Vox

Cuatro diputadas nacionales de los cuatro principales grupos del Congreso explican qué es para ellas el Día Internacional de la Mujer, cómo lo conmemoran y qué queda por hacer para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

La portavoz socialista de Igualdad en el Congreso, Laura Berja; la portavoz parlamentaria y coordinadora general del PP, Cuca Gamarra; la portavoz de Vox en la Comisión de Violencia de Género, Carla Toscano; y Sofía Castañón, portavoz de Igualdad de Unidas Podemos en la Cámara Baja, reflexionan en 20minutos sobre el 8-M.

¿Qué significa el 8M para usted?

LAURA BERJA (PSOE): Es un día de reivindicación. Cada 8 de marzo se convierte en una jornada de participación masiva de mujeres denunciando que estamos hartas de desigualdad y de violencia. El movimiento feminista tiene una agenda que tiene como finalidad la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todo el mundo, nuestras reivindicaciones son internacionalistas. La agenda está inconclusa, no se han cumplido los retos y pese a las grandes movilizaciones, las resistencias machistas aún son muchas y virulentas. El 8 de marzo es un día en el que el mundo es un poco más consciente de la gran deuda que tiene con las mujeres.

CUCA GAMARRA (PP): El 8-M es una celebración del camino andado y es una reivindicación de lo mucho que todavía nos queda para la igualdad efectiva, algo a lo que no renunciamos. Y el 8-M lo es de todas las mujeres, sin exclusiones, porque reclamamos el igual derecho a ser mujer sin renunciar por ello a las ideas propias, a ser libres.

CARLA TOSCANO (VOX): Creo que es un aquelarre feminista. Una celebración que nada tiene que ver con los derechos de la mujer, pues ya los tenemos todos en un país como España, tal y como sucede en todo occidente. Es un acto de propaganda totalitaria y nada más.

SOFÍA CASTAÑÓN (UNIDAS PODEMOS): Significa fuerza de transformación, brújula democrática para lograr la justicia social. Lo significa históricamente, en su origen, y en 2018 lo volvió a demostrar gracias a las coordinadoras del 8M en todos los territorios, en cada barrio y en cada pueblo, que consiguieron hacer un cambio de paradigma en nuestra sociedad y convertir a nuestro país también en referente y vanguardia de la lucha de los derechos de las mujeres, mirando con mucha atención también a la lucha de las mujeres en Latinoamérica, que sin duda es otro referente que tenemos presente. Para mí es la posibilidad de lograr la justicia, la libertad y los derechos para todas las personas gracias a un movimiento feminista que es imparable.

¿Cómo lo va a celebrar o qué va a hacer ese día?

LAURA BERJA (PSOE): Me gusta siempre decir que no celebramos el 8 de marzo, sino que lo conmemoramos, insistiendo sobre todo en el reconocimiento de lo que defendemos. El 8 de marzo es un día político porque políticas son nuestras reivindicaciones y para mí no es una fiesta, aunque haya avances que reconocer, los retos siguen siendo muchos. Cada año, desde hace ya muchos, asisto a las manifestaciones. Antes sólo estábamos unas cuantas mujeres, es una gran alegría ver lo multitudinarias que han sido estos últimos años. Suelo intentar ir a las que se organizan en Jaén pero últimamente acompaño a las compañeras en Madrid porque suele coincidirme con actividad parlamentaria.

CUCA GAMARRA (PP): Pasaré el día trabajando con intensidad, porque tengo previsto asistir a la Junta de Portavoces en el Congreso, a varios actos del 8-M y al Pleno de la Cámara Baja, una actividad que he podido elegir libremente, algo que no pudieron hacer muchas mujeres de generaciones anteriores y todavía hoy hay mujeres que no pueden elegir con libertad.

CARLA TOSCANO (VOX): Nada especial, porque no es un día especial, por mucho que lo señale el nuevo santoral laico. Trabajaré y estaré con mis hijos.

SOFÍA CASTAÑÓN (UNIDAS PODEMOS): El 8-M es un día de lucha, de reivindicación y es cierto que además es un día de encuentro y ese encuentro es celebrativo. Debemos tener muy claro todo lo que nos queda por pelear para garantizar los derechos de todas las mujeres, para que todas las mujeres tengan todos los derechos, pero al mismo tiempo debemos ser conscientes de todo lo logrado hasta ahora, saber reconocerlo, agradecerlo a las que lucharon antes que nosotras y sabernos reconocer también en nuestras batallas conquistadas. Se nota que a los reaccionarios se les mueve el suelo bajo los pies con esta ola feminista imparable. Es un día para luchar, para reivindicar y también sí, para celebrar que nos encontramos y para celebrar que juntas somos poderosas.

¿Qué cree que hace falta hacer para avanzar en igualdad?

LAURA BERJA (PSOE): No podemos permitirnos como sociedad democrática los niveles de violencia que sufrimos las mujeres. El miedo es incompatible con la democracia, y las mujeres tenemos miedo de sufrir violencia. Cada 4 horas se denuncia una violación en España y la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 nos dice que solo el 11% de las violaciones se denuncian. La violencia contra las mujeres es insoportable. Y la violencia es una manifestación de la desigualdad, pero hay otras manifestaciones de desigualdad que continúan provocando que las mujeres tengamos vidas con menos recursos económicos y más privación de libertad. Se sigue penalizando en nuestras carreras profesionales la maternidad y las responsabilidades de cuidado que siguen recayendo mayoritariamente en nosotras. El cambio cultural pasa por un compromiso global contra la desigualdad y la implicación de todos y todas en los cambios.

CUCA GAMARRA (PP): Mi partido ha luchado mucho por la igualdad, pero queda mucho camino por recorrer y lo queremos hacer contando con todas las mujeres y con el conjunto de la sociedad española.

Son inaceptables las brechas ocupacionales o salariales, los estereotipos de género, la falta de corresponsabilidad en materia de cuidados, o la lacra de la violencia de género que aún nos afecta gravemente. Y hay áreas nuevas en las que poner el foco, como el papel de la mujer en la gran empresa, en las carreras técnicas y también en el deporte de alta competición. Hay tarea por hacer y la debemos hacer todos juntos, sin exclusiones porque para avanzar es necesaria la unidad desde el respeto a la libertad de cada mujer y, ojo, hay dos enemigos: los sectores reaccionarios y las ideologías excluyentes.

CARLA TOSCANO (VOX): Creo que para avanzar en igualdad, para que los hombres tengan los mismos derechos que las mujeres, hay que derogar la Ley Integral contra la violencia de género, las leyes LGTBI para que todos seamos iguales independientemente de nuestra orientación sexual, y defender la vida, para que los no nacidos tengan todos los derechos.

SOFÍA CASTAÑÓN (UNIDAS PODEMOS): Falta muchísimo, un todo. Falta que los derechos sean para todas, porque si no, no son derechos. Falta que garanticemos la igualdad y la justicia social en todos los ámbitos: los materiales, los laborales, en la sanidad, en la educación... Y también aquellos que son de carácter simbólico como la representación en los espacios de la cultura o de poder. Sin duda este Gobierno, y especialmente por el impulso de la ministra de Igualdad, Irene Montero, está logrando éxitos de los que sentirnos orgullosas y lo está haciendo porque hay un movimiento feminista diverso, fuerte y que sabe que desde la colectividad somos capaces de hacer muchísimo. Ya hemos demostrado que las mujeres cuando paramos, se para el mundo y que cuando nos activamos también podemos decidir hacia dónde tiene que girar el mundo.