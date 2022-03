Rímel, base y esponjas ordenados, por fin, con este organizador de maquillaje 'top ventas' de Amazon

Un adicto a la belleza sabe lo importante que es escoger bien los cosméticos para el día a día y las herramientas adecuadas para aplicarlos. Por ejemplo, contar con un buen set de brochas puede marcar la diferencia entre un resultado normal y un maquillaje perfecto. Poco a poco, nuestro arsenal de belleza se va ampliando con las últimas novedades. Esta primavera no puede faltar una buena hidratante facial y una BB Cream si queremos lograr un efecto no makeup como el que está de moda esta temporada y que lucen artistas e influencers.

Con tantos productos en el neceser, mantener todo ordenado puede que sea un verdadero quebradero de cabeza. En muchas ocasiones, la falta de organización hace que con las prisas no encontremos el producto que buscamos o que, incluso, olvidemos la existencia de algunos de ellos que terminan en el olvido. Ha llegado la hora de poner remedio al desastre y ganar paz mental, En 20deCompras hemos seleccionado un organizador de maquillaje que destaca como uno de los más vendidos en Amazon con más de 4.000 valoraciones. Es transparente, a prueba de agua, e ideal para guardar todos los los productos y localizarlos a primera vista. Tiene distintos compartimentos que se pueden apilar para que ocupe menos espacio en el tocador o en el baño.

Este organizador transparente, tiene cajones y es apilable. Amazon

Consejos para organizar tus productos de belleza

- Revisa y elimina los productos estropeados, caducados o secos. Hay cosméticos que están olvidados en el fondo del neceser o del cajón. Aprovecha para deshacerte de aquellos que no uses.

- Organiza los productos por categorías. Bases de maquillaje, barras de labios, iluminadores, correctores, sombras de ojos... Es bueno que cada producto tenga su espacio. Esto te facilitará maquillarte de forma ordenada y conseguirás mejores resultados.

-Deja los cosméticos más usados en primera línea. Desplaza al fondo, o guarda en un neceser aparte, esos cosméticos que no uses habitualmente, te dejarán espacio libre y simplificarán el trabajo.

- Las brochas en su recipiente. Es fundamental que estén separadas del resto del maquillaje para evitar que se ensucien y se mezclen con el resto. Se trata de una cuestión de higiene.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.