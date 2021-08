Diez brochas (¡y cinco esponjas de lágrima!) por 9 euros: la oferta que los amantes del maquillaje no dejarán pasar

No hay neceser beauty que se precie si en él, al menos, no encontramos un pincel de maquillaje. Y es que las brochas y esponjitas son esenciales para dar color, homogeneizar y destacar los rasgos sin perder de vista (siempre que así lo consideremos) un resultado natural y fresco. Así, hay una serie de herramientas básicas (con usos específicos) de las cuáles dependerá el acabado final; aunque, todo sea dicho, si no las cuidamos (¡y limpiamos!) como debemos y no apostamos por productos de calidad, de nada nos servirá contar con los básicos.

Por eso, desde 20deCompras hemos querido resaltar una de las ofertas del día de Amazon que hará las delicias de todos aquellos que buscan un buen set de brochas al mejor precio. De hecho, por menos de 9 euros, puedes llevarte a casa diez pinceles para diferentes usos y cinco esponjitas fabricadas con materiales sintéticos de calidad. Cuentan con el visto bueno de los usuarios, con casi cinco estrellas doradas y más de mil valoraciones, ¿tendrán el tuyo también?

El kit de brochas y esponjas de maquillaje, de Eono. Amazon

Este kit de maquillaje incluye todo lo necesario para poder conseguir buenos resultados y acabados naturales, pues cuenta con todos los pinceles básicos que todo amante de este mundo debería tener en su neceser. Así, respecto a las brochas, cabe destacar que incluye 10: cinco para la base del rostro (incluye varias biseladas y también tipo mofeta, para poder esculpir el rostro o aplicar coloretes de la forma adecuada) y cinco de precisión (tres para la zona de los ojos y dos para aplicar iluminadores). Todos los mencionados están fabricados con materiales sintéticos de calidad, para asegurar una sensación suave y evitar alergias.

¡Y aún hay más material para conseguir el maquillaje perfecto! Este kit de Eono también cuenta con cinco esponjitas sin látex con forma de lágrima para poder extender las bases más densas con facilidad hasta conseguir un resultado homogéneo.

