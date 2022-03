Por qué estos tres cosméticos con efecto 'flash' son las armas más poderosas de tu arsenal de belleza

No siempre nos levantamos con buena cara. A veces, al mirarnos al espejo vemos que nuestro rostro refleja el cansancio de una mala noche o el estrés de largas horas de trabajo. Las claves para conseguir un mejor aspecto son múltiples: una alimentación saludable, buena hidratación o descanso... Hay tantas variables que es difícil controlarlas todas. La solución rápida para las ojeras, las bolsas y la tez apagada es aplicar maquillaje para taparlas, pero, también es posible aprovechar las bondades de los productos cosméticos con efecto flash.

Cada vez hay más marcas de cuidado personal que cuentan en sus catálogos con productos que te ponen buena cara de forma inmediata y cuyo efecto puede durar entre 8 y 12 horas. Gracias a su alta concentración de ingredientes como retinol, vitamina C, ácido hialurónico y otras proteínas vegetales, consiguen minimizar los poros dilatados, difuminan las líneas de expresión, reafirman la piel y son capaces de solucionarnos una boda o una fiesta, pero, también, para mejorar nuestro aspecto por la mañana. Toma nota, porque te mostramos como puedes hacer del efecto flash tu mejor aliado de belleza.

Cómo aplicar los productos

Aunque, tradicionalmente, estos tratamientos se presentan en forma de ampolla, puedes encontrarlos con textura de sérum o incluso como mascarillas. La clave para su aplicación es una piel completamente limpia, por eso es ideal realizar una limpieza previa y no dejar restos de maquillaje ni de otros productos cosméticos en el rostro. Tras ellos podemos aplicar maquillaje o protector solar. En 20deCompras hemos encontrado tres productos muy valorados que te cambiarán la cara en segundos.

Las ampollas se consideran cosméticos muy potentes. Su textura en monodosis mantiene los ingredientes en forma pura y concentrada. Para una perfecta aplicación debes dar un pequeño masaje desde el interior del rostro hacia afuera con movimientos ascendentes y pequeños toques con la yema de los dedos, también por el cuello. Este set de Germinal en formato de cinco ampollas con proteínas de maíz y extractos de Ginseng tiene un efecto inmediato.

Ampollas de Germinal. Amazon

El sérum es un tratamiento intensivo de efecto inmediato que se aplica como uno de los primeros pasos de la rutina de belleza, antes de la crema hidratante y del maquillaje. Es un tratamiento que combate las líneas de expresión y aumenta la firmeza y la elasticidad de la piel. Además, su uso continuado ayuda a reducir los signos de la edad. Este sérum de Florence es uno de los más vendidos de Amazon. Tiene más de 16.000 valoraciones y contiene Vitamina C, uno de los antioxidantes más eficaces. Además su precio no supera los 14 euros.

El sérum orgánico, de Florence. Amazon

Los principios activos de las mascarillas faciales facilitan el drenaje y combaten la acumulación de grasa en zonas el contorno de los ojos. Así, ayudan a la eliminación de las temidas bolsas. Además, sus tratamientos específicos atenúan las arrugas y las líneas de expresión. La aparición de las mascarillas tipo velo permiten una aplicación sencilla que surte efecto en minutos. Este lote de 12 productos se está entre los más valorados de Amazon y tiene más de 13.000 comentarios entre los usuarios.

Set de mascarillas velo. Amazon

