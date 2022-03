Nilton Navarro es la cara y la sonrisa del mayor portal de búsqueda de empleo en la red en España. Este Mexicano con nacionalidad española es graduado en comunicación y ha trabajado en canales de TV de México, Argentina y Estados Unidos. Vino a España buscando algo más y encontró, entre otras cosas, el mundo digital como una puerta abierta hacia el futuro. Redes sociales, mucha formación y volver a ser becario. De ahí, paso a paso, hasta entrar en InfoJobs como Community Manager, Social Media Manager, encargado de contenidos y, ahora, responsable de la marca. Nilton cree que es posible ser feliz en el trabajo y, además, lo demuestra. En un momento complicado económicamente con inflación, paro, los efectos de una pandemia y la incertidumbre de los efectos de la guerra en Ucrania es interesante saber hacia dónde deben mirar las empresas que ofrecen empleo y las personas que buscan trabajo.

Dices en la biografía de tu web que eres “follower de tus sueños”. ¿Está bien pagado eso?

Los sueños sirven para inspirarse, motivarse y fijarse metas. Así que, debería estar muy bien pagado ser “follower de tus sueños” porque te desarrollarás mejor tanto personal como profesionalmente y serás más feliz.

Habrá que encontrar alguien que te pague o soñar con dinero… ¿No serás otro gurú de la felicidad?

La felicidad es la clave del éxito y cada persona debe encontrarla. Está demostrado que si eres feliz en tu trabajo, serás una persona más productiva, emotiva, creativa e innovadora. Así que espero que las empresas cuiden al talento y lo empoderen para que sean más felices, todos salen ganando.

Has pasado de Community Manager de InfoJobs a Brand Manager, ¿se han pasado de moda los Community Manager?

No, el perfil de Community Manager para una marca con una buena estrategia digital es un pilar muy importante. He disfrutado muchísimo esta ocupación en InfoJobs. Cada día que recibía mensajes de personas agradeciendo que han encontrado trabajo o que han superado una entrevista, me daba cuenta que mi trabajo cobra sentido. Y esto me motivó aún más para seguir creciendo dentro de InfoJobs hasta convertirme en Brand Manager del portal de empleo más efectivo para encontrar trabajo. Lo digo con mucho orgullo y con compromiso con todas las personas que confían en nosotros.

¿Es verdad que la gente no quiere hablar con las marcas? ¿No será al revés?

La gente no quiere hablar con un logo, quiere hablar con personas, pero todavía hay marcas que hablan como robots. Las marcas deben tener una buena estrategia digital y gracias a las redes sociales pueden conectar mejor con sus clientes o potenciales clientes, y sobre todo humanizar a la marca.

¿Las inteligencias artificiales son buenas conversadoras o prefieres las inteligencias naturales?

La tecnología está creando una nueva sociedad, una nueva forma de vivir y sobre todo de comunicarnos. Aún así, prefiero mil veces una buena y enriquecedora conversación con una persona.

"Para mí, la competencia es el desempleo y haré todo lo posible para terminar con él"

Tienes un perfil en LinkedIn. ¿Cómo se explica eso? ¿No son la competencia?

Tengo un perfil en la red de contactos. Estar en las redes sociales es positivo para cualquier persona, siempre y cuando las utilice de manera responsable, profesional y con sentido común. Por otro lado, para mí, la competencia es el desempleo y haré todo lo posible para terminar con él.

Nilton Navarro, Brand Manager de Infojobs. Adevinta Spain

Pareces un tipo con corazón que bucea entre tiburones. ¿No temes que te hagan daño?

Mi madre me contaba de pequeño este cuento: Había una vez un gran tiburón al que todos temían mucho. Decían que era inteligente y veloz, por eso todos le temían. Pero había un pez con mucho valor que le hizo frente al tiburón. El tiburón sonrió al verlo. De repente, una red cayó atrapando al tiburón. El tiburón no pudo escapar por ser tan grande. Mientras el barco se lo llevaba, el pez logró salvarlo utilizando su creatividad. Desde entonces el tiburón y los peces quedaron en paz en el fondo del mar. Moraleja: no tiene por qué ser mejor el más grande, sino el que tiene mejor corazón.

Haces muchas cosas además de tu trabajo. ¿No le preocupa a tu empresa que seas una especie de verso suelto?

Al contrario, me motivan y apoyan para que sea feliz en mi trabajo y, como a mí me gusta seguir aprendiendo, compartiendo y colaborando para mejorar nuestra sociedad, me impulsan a seguir adelante. Por ejemplo, uno de mis nuevos proyectos es que me he convertido en Director Académico del Máster de Marketing Digital de la Escuela de la Cámara de Comercio de Sevilla. Están muy orgullosos.

Hay unas declaraciones del neurocientífico Howard Gardner que dice que no se puede ser mala persona y buen profesional. No me lo termino de creer. ¿Qué opinas?

Es importante que antes de ser profesionales seamos buenas personas y esto nos ayudará a mejorar nuestra sociedad. Por eso, los profesionales de Recursos Humanos valoran cada vez más las soft skills. Esos rasgos de la personalidad, capacidad de aprender nuevas cosas, adaptarse a los cambios o las conductas para enfrentar las diferentes situaciones profesionales o personales que surgen en su día a día cobran cada vez más importancia para contratar a alguien.

"Mi consejo es: 'Dale like a tu sentido común' antes de publicar algo en redes sociales"

La gente con opinión, por ejemplo en Twitter, ¿tiene más papeletas para que la contraten o lo tendrá más complicado?

Las redes sociales se han afianzado como una herramienta para la evaluación del talento por parte de los profesionales de Recursos Humanos. Las personas pasan cada vez más tiempo en las redes sociales, de manera que estas se han convertido en una palanca para desarrollar la marca personal y crear una red contactos. Por ello, el 48% de los responsables de reclutamiento consultan las redes sociales durante el proceso de selección, según nuestro último Informe sobre Redes Sociales. Esto representa que 1 de cada 5 empresas en España reconoce haber descartado a una persona por su huella digital.

En lo que se refiere a los principales motivos para descartar a un/a candidato/a, destacan la incoherencia o mentiras entre lo comentado en la entrevista de trabajo y lo que publica en sus redes, las fotos y vídeos, las opiniones radicales en política, religión, racismo, orientación sexual, las faltas de respeto, las faltas graves de ortografía y hablar mal de otros trabajos. Mi consejo es: “Dale like a tu sentido común” antes de publicar algo en redes sociales.

¿Cuándo se va a convertir el currículum en un fósil?

El currículum no morirá, evolucionará como el mercado laboral. Las formas de comunicar el talento de las personas seguirán evolucionando. La tecnología será la gran herramienta que nos ayudará a mostrarlo y a conectar con los profesionales de Recursos Humanos.

Nadie sabe cómo será el mercado laboral en 10 años pero estoy seguro que necesitaremos personas más innovadoras y más productivas donde la creatividad, la actitud y la pasión marcarán la diferencia. Además, que les motive a explorar nuevas experiencias para proponer soluciones donde las recetas de siempre ya no funcionan.

¿Qué deben hacer las empresas para triunfar en un mercado laboral cambiante?

Las empresas deberán cambiar sus metodologías y estilos de trabajo enfocándose siempre a ser más eficientes. Deberán humanizarse mucho más. Generar nuevos enfoques basados en el potencial del talento humano porque las personas son la clave del éxito en las empresas. Necesitamos organizaciones más directas, que eliminen niveles jerárquicos. Que haya menos jefes y más líderes. En definitiva, poner más foco en las personas potenciando su crecimiento personal y profesional.

¿El teletrabajo ha venido para quedarse?

Medidas como el teletrabajo encajan en una nueva mentalidad empresarial basada en la confianza y el compromiso, donde lo que se valora es la entrega de resultados y el cumplimiento de objetivos y no el presentismo, es decir, las horas que pasa el empleado en su puesto de trabajo. A una persona se le paga por lo que aporta, no por las horas que está frente a un portátil.