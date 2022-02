Mafalda Sajonia-Coburgo desvela los primeros detalles de su boda: "Va a ser pequeña y familiar"

Mafalda Sajonia-Coburgo protagonizará una de las bodas reales más esperadas del año. La hija de Rosario Nadal y Kyril de Bulgaria se casará con su novio de toda la vida, Marc Abousleiman, en apenas tres meses.

Ante las cámaras de la prensa no ha querido dar muchos detalles del enlace, aunque ya se sabe que tendrá lugar en Mallorca, la tierra natal de su madre, el 28 de mayo. "Va a ser algo pequeño, con familia y amigos, muy familiar", ha explicado, dando pistas de uno de los detalles que más expectación levanta: los invitados.

La joven cantante no se ha querido revelar si algún miembro de la Familia Real Española vendrá a la ceremonia, dada la estrecha relación que tanto el Rey Felipe VI como sus hermanas tienen con sus padres. "No me voy a pronunciar", ha respondido evitando la pregunta.

Eso sí, ha asegurado que no está "nerviosa" por la fiesta sino "muy feliz". La joven está en un momento personal fenomenal desde que se mudó a Madrid hace dos años y se ha dedicado a su carrera musical, con la que ya ha estrenado dos álbumes, el último íntegramente en español.