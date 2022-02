El aviso de la Seguridad Social que afecta a las pensiones de viudedad

La pensión de viudedad es una prestación económica destinada a aquellas personas que han estado casadas o han sido pareja de hecho de una persona fallecida, siempre que se cumplan una serie de requisitos. Tras la revalorización de las pensiones basándose en el IPC desde el pasado 1 de enero de 2022, la cuantía mínima para las personas titulares de una pensión de viudedad con cargas familiares recibirán 821,80 euros mensuales en 2022.

Más de dos millones de personas se benefician de esta ayuda económica, pero ¿hay más cambios este año? ¿Cuáles son los requisitos mínimos exigidos para poder acceder a esta prestación?

¿Cuáles son los cambios en los requisitos?

Una nueva reforma de la ley de pensiones se hizo efectiva también el pasado 1 de enero de 2022 para que el acceso a la pensión de viudedad se equiparara entre aquellas parejas con vínculo matrimonial y las parejas de hecho. Hasta diciembre de 2021, la ley exigía que en las parejas de hecho se cumplieran determinadas condiciones para acceder a esta prestación.

Como detalla el medio especializado 'La Información', uno de estos requisitos era que los ingresos no fuesen superiores al 25% o 50% de la unidad familiar, dependiendo de si tenían o no hijos en común. Una condición que no se exigía en el caso de los matrimonios.

Entonces, si fallece la pareja de hecho, ¿se tiene derecho a la pensión de viudedad? El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señala, a través de la plataforma de atención ciudadana, que sí se puede acceder si la pareja "estaba formalizada con al menos dos años de antelación". Además, "hay que acreditar convivencia ininterrumpida de 5 años. Con hijos no hace falta", añade.