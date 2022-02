Una pizzería se incendia y los dueños eligen un método diferente para recuperarla: "No queríamos pedir limosna"

Tienes un restaurante. Llega una pandemia. Te cierran. Luego te abren con restricciones: ahora solo take away, ahora solo servir en terraza, ahora solo hasta las cinco de la tarde… Meses después, empiezas a ver la luz al final del túnel, y ocurre algo terrible: un incendio arrasa con tu local y necesitas un dinero que no tienes para volver a abrirlo. Es lo que les ha ocurrido a los propietarios de la pizzería Tàpera de Barberà del Vallès (Barcelona), que se han visto obligados a pedir ayuda para que su negocio resucite.

Ocurrió el domingo 7 de noviembre a las 15:30 horas. Arnau Lainez y Raquel Pérez, los dueños, lo recuerdan perfectamente: “Estábamos en medio del servicio, con el bar y la terraza a tope, cuando comenzó el fuego en la campana de la cocina. Al minuto se propagó por el techo y empezó a salir todo por la fachada. Ha quedado todo calcinado, incluida la instalación eléctrica, el aislamiento acústico... Todo”, explican en declaraciones a 20 Minutos.

Interior del restaurante Tàpera de Barberà del Vallès (Barcelona), calcinado tras el incendio. 20 Minutos

"Nos hemos topado con otra desgracia"

La situación empeoró cuando vieron que el seguro no podría cubrir el accidente, debido a que no habían podido realizar la última revisión de la campana extractora por causas económicas: “Necesitábamos renovar el certificado de mantenimiento cada dos años, pero con la pandemia lo dejamos colgado. El restaurante lleva abierto casi 11 años y era un negocio fructífero, pero a raíz del Covid nos quedamos endeudadísimos”, argumenta Lainez.

“Este incendio era lo que nos faltaba. Teníamos la esperanza de que todo fuera a mejor y nos hemos topado con otra desgracia”, añade.

Exterior del restaurante Tàpera de Barberà del Vallès (Barcelona) tras el incendio. 20 Minutos

Convertir las donaciones en cheques

Para poder restaurar y reabrir el local, a los dueños del Tàpera se les ocurrió una idea: convertir las donaciones en consumiciones adelantadas. “No queríamos pedir limosna, así que hemos decidido cambiar las donaciones por cheques, y que la gente pueda consumir el mismo importe que nos ha enviado”, cuentan.

Las aportaciones pueden realizarse a través de una campaña de crowdfunding que han titulado Recuperem el Tàpera (‘Recuperemos el Tàpera’). “Esperamos que nos ayuden a recuperar nuestra pizzería. Todas las aportaciones de descambiarán por cheques regalo con el valor íntegro que los clientes podrán utilizar cuando la rehabilitemos. Así, cuando lo consigamos, podremos celebrarlo todos juntos”.