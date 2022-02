Resines aparece en 'El hormiguero' tras salir de la UCI: "De 97 personas que estábamos allí, nos hemos salvado 80"

Después de 38 días ingresado en la UCI, Antonio Resines apareció en El hormiguero (se conectó por videollamada) este lunes para comentar con Pablo Motos todo lo que había pasado durante su estancia en el hospital por coronavirus.

El actor recordó que "estuve en el programa con Javier Cámara y di negativo en el test. Al día siguiente fui a rodar con Santiago Segura, me hice una PCR y ahí comenzó mi semana de debacle".

"Me llevaron al hospital y no me acuerdo de nada. Pensaba que había estado allí 5 días, y no los 38 que pasé ingresado, en los que no me he enterado de nada", comentó Resines.

El colaborador le confesó a Motos que "me canso mucho al hablar", pero lo primero que hizo antes de contar su experiencia fue que "hay que apoyar la sanidad pública".

Y explicó que "hay gente muy preparada haciendo 14 turnos al día. De los 97 que estábamos ingresados en la UCI, nos hemos salvado 80", destacó el colaborador del programa de Antena 3.

"En los días que estuve allí vivía como en un mundo paralelo que tenían puntos en común con la realidad, pero no controlas. Se lo he comentado a más gente que ha pasado la enfermedad, y les sucedió lo mismo", destacó.

El presentador señaló entre risas que "has adelgazado que, por otra parte, no te venía mal". Resines le explicó que "tengo una atrofia del 80% y voy con andador, la recuperación es lenta, complicada, y requiere mucho esfuerzo".

Y añadió: "Me he librado de una... Según entras en la UCI te quitan el móvil para no gastar fuerzas, ganas tiempo y respuesta contra la enfermedad", afirmó el actor.

Para concluir, Resines pidió que "todo el mundo se vacune y se tome en serio la covid".