No te pueden multar dos veces en un día por llevar las ruedas degastadas... El juez da la razón a un conductor molesto

Un conductor fue sancionado dos veces en el mismo día por llevar dos neumáticos de su vehículo desgastados. Una de esas multas la abonó, pero la otra decidió recurrirla y ahora un juzgado de Madrid le ha dado la razón: la sanción es única y la Administración no puede multarle dos veces.

Con este argumento el juzgado de lo contencioso-administrativo número 10 de Madrid ha estimado su recurso y ha anulado la resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid que sancionó con 200 euros al recurrente, que circulaba con unos neumáticos que ya no presentaban dibujos en las ranuras principales de la banda de rodamiento.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el juzgado censura que la Administración sancione al recurrente -la mercantil Pyramid Consulting- "por dos infracciones por los mismos motivos en un mismo tiempo" cuando "no existe tipo sancionador en el que se diga que la infracción deriva de cada uno de los neumáticos que se encuentren en mal estado. La sanción es única".

Por tanto, prosigue la resolución, "la Administración no puede instruir dos expedientes distintos con sanciones diferentes, ya que la sanción de la primera deja sin efecto la segunda por vulnerar el principio non bis in ídem", que prohíbe sancionar dos veces por la misma conducta.