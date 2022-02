Si aparco en doble fila con los warnings, ¿me libro de la multa?

Las paradas en doble fila se usan para todo. Para dejar al niño en el colegio, para esperar a alguien que tenemos que recoger, para bajar un segundo a comprar... Pero no todos los escenarios están permitidos y las multas pueden ser una consecuencia directa.

En el Reglamento de Circulación se especifica que la parada nunca debe ser de más de 2 minutos y el conductor nunca debe abandonar el vehículo. Además de cumplir estos de requisitos, solo podremos pararnos si el vehículo no entorpece la circulación o pone en riesgo la seguridad vial de otros usuarios. En ciudad, habrá que parar el coche en la derecha (en las vías de un único sentido, em ambos lados) siempre lo más cerca posible del borde o de la acera pero sin subirse a ella.

Es decir, siempre que cumplamos con estas reglas (y otras especificaciones que explicaremos posteriormente), no habrá ningún problema a la hora de parar el coche. Entonces, ¿cuándo es necesario conectar los warnings? Pues la verdad es que según se deduce del Reglamento conectar los warnings o los cuatro intermitentes en parada no tiene sentido y no nos libraría de una multa.

Estas luces, llamadas de emergencia, solo deben utilizarse en los casos especiales que así lo requieran (por ejemplo, una avería o una retención), por lo que su uso no es obligatorio durante una parada e incluso podría estar sancionado. Así que no, el uso de los warnings no nos librará de una multa si tenemos el coche mal parado. ¿Qué luces deberíamos encender? Pues solamente habrá que activar los intermitentes del lado en el que estamos realizando la parada, ya que encender los cuatro significaría advertir de un peligro inexistente a los usuarios.

En qué situaciones no puedo efectuar una parada con el coche

Repetimos: una parada de menos de dos minutos y sin que el conductor abandone el vehículo no es un motivo para ser sancionado. Sin embargo, hay que prestar igualmente atención a dónde nos paramos. Según el Reglamento de Circulación hay varios escenarios en los que no podemos detener el coche y son los siguientes: