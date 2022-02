Este fin de semana mucho entretenimiento variado en nuestras propuestas y también arte de primera: dos caras de Asia a través del mayor evento de cultura pop japonesa y el Año nuevo chino; un noble villano retratado por Lope de Vega; doble propuesta de música clásica con una opción familiar desde los tejados de Madrid; una exposición que traza la relación artística entre Francia y España; magos de todo el mundo en el Circo Price; y la generación 2022 de nuestros artistas plásticos más rompedores.

1. Festival Internacional de Magia en el Teatro Circo Price

Victor Moiseev estará en el Festival de magia de Madrid Petr Smaha

El Festival Internacional de Magia de Madrid llega a su duodécima edición reuniendo un año más al mejor plantel de magos de aquí y allá, convirtiendo a nuestra capital, y más concretamente al Teatro Circo Price, en un lugar en el que la fantasía y la inocencia se dan cita durante cinco semanas, desde el 10 de febrero hasta el 13 de marzo.

El festival cuenta con varios apartados y uno de ellos será Magia de Cerca, que durante seis funciones permitirá disfrutar, en la intimidad de la Sala Parish, de una experiencia única donde intentar cazar a los magos a corta distancia. En un mismo show llegarán tres referentes de la cartomagia y la micromagia: Pepo Capel (España), Gisell (Perú) y Adrián Carratalá (España).

Maga Gisell actuará en Magia de cerca JOSEP TOBELLA

El evento más importante será la Gala Internacional de Magia en Escena, que reunirá durante 28 funciones en el escenario del Teatro Circo Price a algunos de los ilusionistas más reconocidos del mundo en distintas disciplinas de la magia, ensamblando un show espectacular con multitud de efectos, comedia y grandes ilusiones. Dirigidos por Jorge Blass, participarán: el belga Laurent Piron, actual campeón europeo de magia; el coreano especialista en manipulación Yu Hojin, campeón mundial y admirado por todos los magos del mundo gracias a su perfección técnica; el original e impecable malabarista ruso Victor Moiseev; y el divertido Hakan Berg, que desde Suecia viene a parodiar los míticos números con palomas.

La española Inmagic demostrará cómo se puede captar la atención de miles de seguidores en redes sociales con trucos de magia directa, y el inglés David Climent será el artífice de grandes ilusiones a un ritmo vertiginoso. Como colofón, Jorge Blass compartirá con el público ilusiones inéditas creadas para el Festival y jugará con los sentidos de todos los espectadores.

Este año el Festival ofrece como novedad los Diálogos mágicos, en los que expertos y personajes de distintas disciplinas conversarán mezclando conceptos de otras materias, con el objetivo de elevar el arte de la magia. La primera charla se desarrollará entre el escritor y periodista Javier Sierra y el egiptólogo e historiador Nacho Ares, quienes, bajo el título Magia y Creatividad en el Renacimiento, dialogarán sobre esta realidad tan intangible cuyo misterio sigue fascinando casi cinco siglos después. En el segundo diálogo mágico se darán cita Emilio Aragón y Jorge Blass.

2. Teatro - 'Peribáñez y el Comendador de Ocaña' de Félix Lope de Vega

La compañía Noviembre Teatro interpreta a Lope en el Fernán Gómez Adolfo Ortega

El Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa presenta Peribáñez y el Comendador de Ocaña, una de las tragicomedias más famosas de Lope de Vega, en versión de Yolanda Pallín y con la dirección de Eduardo Vasco, al frente de la compañía Noviembre Teatro. Permanecerá en cartel hasta el 27 de febrero.

La historia es la del enfrentamiento entre el poderoso y el humilde que no cede ante el atropello. Lope personifica el honor no en un noble, sino en el personaje del villano, labrador que ha conseguido una buena posición económica y representa el noble esfuerzo recompensado, que defiende su dignidad. No se deja arredrar por una figura, la del Comendador, a la que rinde pleitesía en el inicio de la obra, pero a la que no permitirá que penetre en su jurisdicción. El personaje de Casilda, la esposa de Peribáñez, también muestra entereza y determinación, en oposición y férreo enfrentamiento al de su prima, quien se deja llevar por los oropeles.

Alberto Gómez Taboada y Elena Rayos en 'Peribáñez...' JOAQUIN VASCO

Durante la boda de Peribáñez y Casilda, el Comendador de Ocaña sufre un accidente en un lance taurino. Al recobrar el sentido, se encuentra con la labradora y queda enamorado de inmediato -momento que refleja la foto anterior. Al poco tiempo, su pasión se vuelve obsesiva y decide conquistarla a cualquier precio. Para ello debe tratar de burlar al marido, a través de diferentes estratagemas.

Rafael Ortiz, Elena Rayos, Alberto Gómez Taboada, Mar Calvo, Julio Hidalgo, Francisco Rojas, Jesús Calvo, Manuel Pico y Daniel Santos componen el elenco de Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Destaca el precioso y muy realista vestuario diseñado por Lorenzo Caprile, -una obra de teatro donde todo el elenco aparece calzado, ¡milagro!-, y la adecuada iluminación Miguel Ángel Camacho, que nuevamente da en el clavo, la escenografía y el atrezzo lo firma Carolina González.

Eduardo Vasco, director del montaje, enuncia las líneas maestras que marcan, no sólo este montaje sino todas sus propuestas con la compañía Noviembre Teatro: “el actor y la palabra en primer plano, la música en directo, el trabajo de elenco y una manera de entender el teatro sin artificios ni inventos epatantes. Entendemos que ofrecer los clásicos al espectador es una responsabilidad, pero también una cuestión de disfrute artístico”.

A fe que lo consigue, porque la función se desarrolla con una sencillez reconfortante, sin efectismos, con un verso reposado y clara pronunciación que busca una esencia siempre necesaria. Con los justos elementos escénicos y una variada percusión que acompaña cantares y subraya algunos momentos de tensión, la obra avanza firme hasta la resolución que Lope modula a la perfección.

Únicamente cabría reprochar una supresión que considero bastante cuestionable: el Rey aparece al final del texto de Lope para establecer como justa la acción de Peribáñez, y refrendar su proceder desde la máxima instancia del poder, pero esa figura se ha eliminado en la conclusión de la versión de Yolanda Pallín, hurtando un elemento relevante en el esquema global de esta obra. Plantear una función con esta franqueza, no debía concluir eludiendo un aspecto simbólico tan esencial como la benevolente justicia del Rey.

3. Entretenimiento - Carrera de la Primavera y Japan Weekend 2022

Cartel anunciador de Japan Weekend 2022 en Madrid @nya_Deko

Dos propuestas variadas para este fin de semana, ambas relacionadas con el extremo Oriente. La primera de ellas tiene que ver con las celebraciones del Año Nuevo Lunar del calendario chino, más conocido como la Fiesta de la Primavera o Año Nuevo chino. Para celebrarlo por todo lo alto, el 13 de febrero llega a las calles de Madrid la Carrera de la Primavera 2022 (Año del Tigre).

Familiar y festiva, la Carrera de la Primavera teñirá el Paseo de la Castellana de rojo, el color de la buena suerte de la tradición china, para comenzar el año de la mejor manera posible: disfrutando del running -lo que en mi pueblo se llama correr.

Con salida y meta en el Paseo de Recoletos, se podrá escoger entre las distancias de 5, 8 y 16 kilómetros, con paso por Plaza de Colón, Plaza Castilla o las proximidades del Santiago Bernabéu en su distancia larga.

El Año nuevo chino se celebra en Madrid .

Y de China a Japón, a pesar de lo mucho que les separa, los aficionados a la cultura pop japonesa, que ya son legión, se dan cita este fin de semana en Madrid. Manga, videojuegos, talleres de diseño, anime, cultura digital japonesa y gastronomía llenarán los Pabellones 1, 3 y 5 de IFEMA MADRID los días 12 y 13 de febrero gracias a Japan Weekend Madrid 2022. Allí podremos encontrar productos artesanos, juegos de mesa, videojuegos, merchandising, Zona Pokemon y, para los más veteranos, ¡hasta una conferencia sobre Mazinger Z!

Mazinger en la Japan Weekend 2022 .

Entre los invitados especiales al evento se encuentran famosos ilustradores, creadores de manga, youtubers exitosos como Wade Otaku, especialistas en origami (el arte de la papiroflexia japonesa) y escritores de novedosos métodos para aprender el idioma japonés.

Los cosplayers son aficionados a disfrazarse sin dejarse un detalle de sus personajes favoritos de cómics, cine, libros, anime, manga o videojuegos, centrados en este caso en el universo estético japonés. Habrá personajes con muchos seguidores, pero para alimentar el ego de los aficionados al cosplay y dar rienda suelta a la imaginación, se celebrará un concurso el domingo 13, contando con una categoría específica de Cosplay Infantil. Al final del concurso habrá una Pasarela para lucir todos los abalorios recopilados.

Uno entra a un bar de Tobarra a las tantas y puede encontrarse a varios paisanos marcándose MI gran noche de Raphael, algunos incluso de pie, sin reparar ninguno en que aquel entretenimiento procede del Japón. Por supuesto, no podía faltar un concurso de esta curiosa actividad en el Japan Weekend 2022, y será también el día 13, con premios en metálico.

Exposiciones sobre las novelas Konosuba, una zona especial sobre el K-pop (pop coreano), stands comerciales, un lugar reservardo para las artes marciales, escenarios para conferencias y muchas más cosas, con una zona de restauración donde seguro podremos degustar ricas cervezas japonesas. El encuentro perfecto para conocer la cultura nipona gracias a esta feria donde se podrá disfrutar de un sinfín de actividades relacionadas con el país del sol naciente.

4. Exposición - 'El gusto francés' en Fundación Mapfre

'La Duquesa de Beaufort-Spontin' retratada por Lemonnier Colección Duque del Infantado

La muestra El gusto francés pretende abrir nuevas líneas de conocimiento con respecto a la presencia del arte galo en España durante los siglos XVII, XVIII y XIX, período en el que ambas culturas se entremezclan y se mantienen íntimamente relacionadas, aunque con disputas, recelos y enfrentamientos de por medio.

La exposición estará abierta del 11 de febrero al 8 de mayo en Fundación Mapfre y se ha concebido partiendo del momento en el que comienzan a llegar piezas de arte francés a nuestro país, cuando Francia se erige en modelo del gusto europeo, y se cierra en el momento en el que comienza a producirse el fenómeno inverso, cuando es España la que se convierte en foco de atracción para la cultura francesa.

El siglo XVII estuvo marcado por hostilidades políticas entre España y Francia, que poco favorecieron la llegada de obras francesas a España, limitadas a regalos o intercambios diplomáticos, utilizando Roma como nexo, capital de las artes en esa época. Todo ello se encauzó con el enlace entre la hija de Felipe IV, María Teresa de Austria, con el monarca francés Luis XIV. Posteriormente, también contribuyó el matrimonio, en 1679, de Carlos II y María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV, que propició la llegada al Alcázar madrileño de obras como el San Juan Bautista de Pierre Mignard, obra maestra que atesora el Museo del Prado y vemos expuesta ahora temporalmente en el paseo de Recoletos.

'San Juan Bautista' (1688) de Pierre Vignard Museo Nacional del Prado

Con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, Felipe V busca desesperadamente un retratista a la altura de su ego y se trae de París a Jean Ranc, que llega a la corte madrileña en 1722 para pintar, entre otros, el magnífico retrato que vemos expuesto, procedente de una Colección Particular, aunque el Museo del Prado posee una réplica casi exacta.

En primer término, el 'Retrato de Felipe V' de Jean Ranc Adolfo Ortega

Muestra del refinado retrato de familia, pintado en el sangriento año de 1789, también hay que destacar el dulce óleo que retrata a la Duquesa de Beaufort-Spontin y su familia, que pintó Lemonnier y encabeza esta reseña.

En el siglo XIX, numerosos escritores y artistas llegaron a España con la curiosidad de quien se va a adentrar en un territorio inhóspito y conocer alguna tribu africana. De hecho, como recuerda la comisaria de la exposición, Amaya Alzaga, en el estupendo catálogo editado por la Fundación Mapfre, las guías de viaje francesas aconsejaban a los viajeros hacer el testamento antes de atravesar los Pirineos. En realidad no nos comíamos a nadie, pero como bien sabían nuestros vecinos tampoco nos íbamos a dejar avasallar. En cualquier caso, la visión ofrecida del paisanaje estaba modelada por un romanticismo que sólo al cabo de las décadas derivó en una intención más acusada de reflejar la realidad.

'Vendedor de fruta en Sevilla' (1815) de Achille Zo Colección BBVA

La exposición también muestra refinadas piezas de vajilla, relojes (alguno de ellos bien pícaro), arte suntuario, telas, vestidos de época, vidrieras, un arpa de la marca Erard…. En definitiva, una magnífica exposición, resultado de una profunda labor de investigación que ha permitido sacar a la luz obras que hasta ahora se daban por desaparecidas y realizar nuevas atribuciones en el caso de algunas de las piezas.

5. Clásica. Piano sin límites e Imágenes orquestales

Sala acristalada del Teatro Real donde se celebrará el concierto Teatro Real

Dos propuestas de música clásica en esta sección, una de ellas orientada al público familiar:

El Teatro Real ha preparado una nueva cita en su emblemática Sala de Orquesta, donde veremos un nuevo espectáculo de El Real Junior en una aventura titulada Piano sin límites. Destinado a un público familiar a partir de 10 años, la pianista Karina Azizova y el polifacético Fernando Palacios, responsable del guión y presentación, transitarán por la historia de la música descubriendo las formas de entenderse y expresarse con este instrumento, en compañía de compositores como Liszt, Chopin, Satie o Rachmaninov. ¡Habrá hueco para escuchar el Born to Run de Bruce Springsteen!

La cita tendrá lugar el fin de semana, de viernes a domingo a las 20.00 horas, en la sala de ensayo del Teatro Real, desde cuyos ventanales podremos contemplar la noche sobre los tejados de Madrid y quién sabe si la Luna asomando por Arenal.

Como en otras ocasiones, la web del Teatro Real dispone de una guía didáctica, con acceso libre, en la que los espectadores pueden encontrar información de los compositores y obras que componen el espectáculo, listas de escucha y videos, sugerencias de lectura y actividades lúdicas que, en conjunto, complementan la experiencia del espectador antes y después de sumergirse en un Piano sin límites.

Trasladándonos al Teatro Monumental, otra buena opción es disfrutar, jueves 10 y viernes 11 por la tarde, de un nuevo concierto de la Orquesta de RTVE, dirigida por el maestro Juanjo Mena. Si la semana pasada destacábamos la zarzuela Entre Sevilla y Triana, del maestro Pablo Sorozábal, en esta ocasión seguimos inmersos en ese barrio porque la primera obra del concierto será La Procesión del Rocío, un poema sinfónico del compositor sevillano Joaquín Turina (1882-1949) inspirado en la llegada a Triana de la Procesión del Rocío, como ocurre cada año en el mes de junio.

La mezzosoprano Clara Mouriz Cedida

Tras ello, la mezzosoprano española Clara Mouriz, artista de las Nuevas Generaciones de la BBC 2011-13 y distinguida en Inglaterra con el premio de Wigmore Hall e Independent Opera 2009-11, interpretará el Poema del amor y del mar del compositor francés Ernest Chausson (1855-1899), una partitura exquisita de gran sensibilidad e inspiración melódica. Una de sus obras más logradas.

El concierto finalizará con las Imágenes para orquesta de Claude Debussy (1862-1918), escrita entre 1906 y 1912. Consta de tres piezas: Gigas, Iberia y Rondas de Primavera, que a menudo se interpretan como piezas separadas, sobre todo Iberia, de la que he dejado arriba una interpretación muy refrescante. Incorpora canciones folclóricas y danzas, escocesas en el caso de Gigas y francesas en Rondas de primavera. Iberia está inspirada en la música española, una obra que Falla describió como “música intensamente expresiva y ricamente variada”. Ojo con denominar esta obra como impresionista, porque el propio Debussy catalogaba a los que así lo hicieran de imbéciles. Chitón pues y a escuchar.

6. Arte - 'Generación 2022' en La Casa Encendida

Instalación de Esther Gatón en La Casa Encendida Adolfo Ortega

En La Casa Encendida podemos adentrarnos en las creaciones de nuestros artistas emergentes, una selección realizada entre casi 400 proyectos presentados a la XXII edición del Certamen de Apoyo al Arte Joven Generaciones, que organiza la Fundación Montemadrid. En Generación 2022 se exponen ocho propuestas formalizadas a modo de instalaciones, objetos escultóricos, dibujos, fotografías, tejidos, luz, sonido y piezas audiovisuales, abordando temáticas como el espacio, la memoria o la identidad. Estará abierta hasta el 17 de abril, con visita gratuita.

Los ocho artistas y proyectos que han resultado ganadores son: Nora Aurrekoetxea Etxebarria (Bilbao, 1989), Eroa [Loca]; Christian García Bello (La Coruña, 1986), Algunas formas inéditas; Pablo Durango (Madrid, 1988), Cyberia; Esther Gatón (Valladolid, 1988), hail she who holds my tongue [Salve a ella que sujeta mi lengua]; Abel Jaramillo (Medina de las Torres, Badajoz, 1993), Jolonque; Mónica Mays (Madrid, 1990), Cardados; Sofía Montenegro (Madrid, 1988), Ver venir; y Sara Santana (Alcobendas, Madrid, 1994), Revelación: Beato de Ámsterdam.

Mencionando lo más destacable, Esther Gatón en hail she who holds my tongue suspende piezas traslúcidas, trabajadas con bioplásticos y desechos orgánicos, otorgando a la instalación cierto carácter siniestro, según la propia autora, aunque el resultado resulta muy vivo. A ello suma su interés por simular cómo una sala reacciona con el movimiento de las personas que entran en ella y lo muestra a través de la variación en la intensidad de luz de una bombillas.

Nora Aurrekoetxea presenta su instalación 'Eroa' (loca) Adolfo Ortega

Nora Aurrekoetxea Etxebarria (Bilbao, 1989) plantea en Eroa (loca) una instalación escultórica en la que una estructura metálica de forja parece delimitar estancias de una vivienda, superpuestas, entrelazadas, como una habitación que contiene a otras. Pretende ser una reflexión sobre el modo en que está construido el espacio doméstico, completado por unas piezas de tela de cemento, erguidas como cuerpos que habitan ese espacio.

'Cardados' instalación de Mónica Mays Cedida

Cardados de Mónica Mays (Madrid. 1990) es un trabajo basado en la elaboración del mantón de Manila. Tras la pérdida de Filipinas como colonia española, la artista se interesó por el trabajo de mujeres que mantuvieron esa labor de confección en nuestro país, introduciendo nuevos motivos artísticos en los diseños.

Pieza de Pablo Durango en 'Generación 2022' Adolfo Ortega

En Cyberia de Pablo Durango (Madrid, 1988) se muestran piezas como un brazo biónico, a mitad de camino entre orgánico y tecnológico, muy ornamentado. Forma parte de algunas piezas que se exponen como muestra de un imaginario Estado cíborg.