El PP insiste en que el Congreso debería haber llamado a Alberto Casero para comprobar su voto en la reforma laboral

El Partido Popular se aferra al documento con el que la Mesa del Congreso autorizó la emisión de voto telemático para el diputado de la formación Alberto Casero. Dicha comunicación establece que el sufragio se llevará a cabo conforme a los "términos previstos en el artículo 82 del Reglamento del Congreso de los Diputados y en la Resolución de la Mesa de la Cámara" de mayo de 2012. Precisamente, es esta última la que establece que se "comprobará telefónicamente con el diputado autorizado" el voto tras su emisión telemática.

"El acuerdo de autorización de voto telemático refleja que consideran vigente la resolución de la Mesa de mayo de 2012 cuando quieren hacer creer que no es así", defienden fuentes 'populares' a 20minutos.

Si bien es cierto que el procedimiento del voto telemático se desarrolla a través de la resolución que consta en el documento, otra resolución de marzo de 2020, ya en plena pandemia y "sin perjuicio" de lo previsto en la de mayo de 2012, ha sido la manera de proceder desde entonces, dados los aforos limitados en el Congreso, lo que llevaba a decenas de diputados a votar a distancia.

Esta última modificación del procedimiento de la vía telemática, junto a otra complementaria de octubre de 2021, determina que "la emisión del voto se hará a través de la intranet de la Cámara, con la introducción de usuario y contraseña, como método de verificación de la emisión personal del voto". Fue a través de este sistema donde se produjo el "error informático" fundamentado inicialmente por el PP, argumento que ha perdido peso con el paso de los días, pues es el propio partido el que desplaza que hubiera un problema en el sistema.

Y es que los errores informáticos en las votaciones del Congreso no tienen, a día de hoy, precedentes. Como tampoco lo tiene que se permita a a un diputado cambiar presencialmente el signo de un voto emitido de forma telemática. No obstante, la resolución de mayo de 2012 también contempla la posibilidad de que el órgano lo permita tras reunirse. De hecho, una de las principales bazas de los 'populares' es que la Mesa, pese a que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, asegurara lo contrario tras la votación, no llegó siquiera a considerar la solicitud, como se establece.

Además, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional puede constituir otro hilo argumental para el PP. Y es que en 2006, tras una controversia en el Parlamento Vasco que también se acabó dirimiendo por un solo voto, el TC amparó a una diputada socialista tras alegar que un "problema técnico" no le había permitido votar. El TC también consideró que, antes de decidir si repetir o no una votación, habría de comprobar la posible anomalía.

Las fuentes consultadas apuntan a que "hay ocasiones en las que Batet ha permitido la entrada entre las votaciones". Las actas del pasado 30 de noviembre recogen una situación especialmente representativa, cuando Casero fue interpelado por la propia Batet ante las protestas surgidas tras la entrada de un diputado socialista entre votación y votación. "Esta votación ya se ha producido y entre votaciones se puede acceder al hemiciclo", se indicó desde la Mesa en aquella ocasión.

Desde el PP, como anunció Pablo Casado el pasado viernes, recuerdan que "la idea es llegar hasta el Constitucional", aunque irán "paso a paso". Lo más previsible es que el primero sea llevar la controversia a la próxima reunión de la Mesa, en cuyo caso los letrados de la Cámara tendrán que pronunciarse.