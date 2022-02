Claves para entender lo que sucede en Lorca: ¿qué desencadenó el 'asalto' de los ganaderos que deja ya un detenido?

El pasado lunes, unos 30 ganaderos asaltaron el Ayuntamiento de Lorca (Murcia), mientras se desarrollaba un pleno para debatir si aprobar o no una moción que regularía las granjas y macrogranjas en la localidad que, con 50, es el segundo municipio en España con más explotaciones de gran dimensión.

Fueron cuatrocientos los ganaderos convocados por la Asociación de Empresarios de la Ganadería de la Región de Murcia (ACEGA) para manifestarse por este pleno. En el comunicado, aseguraban que la posible moción "afecta a la tramitación de las autorizaciones de las explotaciones ganaderas y que va a suponer la paralización total de la implantación de nuevas, así como para ampliación de las explotaciones existentes".

¿Por qué protestaban?

La moción surge de un acuerdo de todos los grupos municipales en julio de 2020. Este acuerdo recogía que las nuevas explotaciones de ganado porcino, así como las ampliaciones, tengan la cantidad de cabezas de ganado que tengan, no podrán instalarse a menos de 1.500 metros del suelo urbano del núcleo de Lorca, de los núcleos de pedanías, colegios, centros de salud y consultorios médicos; tampoco a menos de 500 metros de manantiales o fuentes naturales catalogadas o a menos de 100 metros de ramblas o cauces recogidas en el Inventario de Cauces de la Región de Murcia, aparte de otras medidas.

En el acta del pleno ordinario de ese mes se establece, en el punto sobre "expediente de adecuación de distancias en explotaciones porcinas", estas limitaciones de distancias. Aquí se especificaba que se permitirá en las explotaciones porcinas existentes la ampliación de espacios para adaptación al bienestar animal y los cambios de orientación productiva siempre que no supongan un incremento de la capacidad".

Además, se aclaraba que la decisión se tomaba "teniendo en cuenta el compromiso alcanzado con los representantes del sector porcino y la conformidad de los distintos colectivos vecinales". Incluso Vox -el único partido que no ha condenado el asalto al Ayuntamiento- decía en ese pleno que había sido "un largo camino el que nos ha llevado a este acuerdo de conciliación", y que si se aprobaba, estarían "de enhorabuena todos".

"Dada la concentración de explotaciones porcinas existentes, se prohíbe la implantación de nuevas explotaciones porcinas y su ampliación en la Zona 1, y se limita la ampliación o cambio de clasificación zootécnica en la Zona 2", reza el BOE.

Declaraciones de la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha condenado hoy el asalto de un grupo de ganaderos al Centro de Desarrollo Local de Lorca (Murcia), donde iba a tener lugar el Pleno del Ayuntamiento, y ha avisado de que se trata de una "agresión a la democracia". El Gobierno condena el asalto al Ayuntamiento de Lorca.

¿Y por qué ahora?

El orden del día del Ayuntamiento preveía aprobar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un paso imprescindible antes de aplicar la norma pactada en 2020 y que, según ha explicado el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, necesitaba el visto bueno de organismos a nivel autonómico y estatal como la Confederación Hidrográfica del Segura o la Mancomunidad de Canales del Taibilla para regular la construcción y ampliación de granjas porcinas.

El enfado vendría a raíz de varias explotaciones ganaderas que dicen que no tendrían tiempo para adaptarse a la nueva regulación, lo que podría suponer la "liquidación" de varias granjas. En este sentido, el alcalde ha dicho que "aquellas explotaciones porcinas que cumplen con la legalidad no se verán afectadas por esta modificación, pero si a aquellas nuevas o que quieran ser ampliadas".

¿Cómo se produjo la violenta protesta?

Después de la manifestación, decenas de ganaderos consiguieron pasar una barrera de varios policías municipales que pretendían impedir que estos entraran en el Ayuntamiento. Entre empujones y tirones, consiguieron abrir las puertas del consistorio y llegar a donde se encontraba el alcalde. En ese momento, el pleno no se estaba desarrollando; se había retrasado ya que Mateos se encontraba en una reunión con los líderes de la manifestación para atender a sus demandas.

Mientras los manifestantes entraban en el salón de plenos, sobre las 10:30 de la mañana, la Policía Local desalojaba a los concejales, a los que los asaltantes gritaban: "Os vamos a matar. Sois unos gandules. No hay derecho".

Después de lo ocurrido, el alcalde dijo que se trató de un "atentado a la democracia" porque se intentó "agredir y coaccionar la libre deliberación del máximo órgano de representación municipal de Lorca".

🎥 El alcalde de #Lorca , @DiegoJMateos , condena el asalto a un edificio municipal y la violencia con la que han actuado un grupo de manifestantes del sector porcino antes de la celebración del Pleno de enero, que ha tenido que ser suspendido



— Ayuntamiento Lorca (@AytoLorca) January 31, 2022

Continuó denunciando la actitud de "las personas que han invadido a la fuerza el Ayuntamiento enfrentándose a la Policía para imponer sus ideas". "Se ha suspendido el pleno porque no se podía garantizar la seguridad ni la integridad física" de los presentes en el edificio, añadió.

¿Qué opina cada partido?

A nivel regional, IU-Verdes de Murcia denunciaron el mismo lunes "la intoxicación y las algaradas provocadas por la extrema derecha en Lorca, espoleando a los ganaderos para que asalten el Pleno extraordinario donde se decide las condiciones de las nuevas explotaciones", criticando que se ha propiciado un evento "al más puro estilo Trump: con fake news y promoviendo la violencia".

Por su parte, Podemos ha dicho que "ya tiene la extrema derecha española su versión porcina del asalto al Capitolio", comentaba el diputado Juan López de Uralde en su cuenta de Twitter.

Ciudadanos, en el ámbito nacional, también ha condenado lo ocurrido contra "agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que deslegitima cualquier petición que se quisiese hacer". "La crispación que PP y Vox alientan provocan las acciones violentas de unos pocos", aseguran.

El PP de Lorca aseguró en su cuenta de Twitter que "el campo ha estallado en Lorca contra los continuos ataques del PSOE". "El campo ha dicho basta, se les ha arrastrado a una situación límite ante la que no aguantaban más. No se puede estar jugando una y otra vez con el pan y la desesperación de miles de familias", añadía en un comunicado. A pesar de esto, el comunicado terminaba diciendo que rechazan "cualquier altercado que se haya producido, que en ningún caso debe distorsionar la legítima protesta de los ganaderos".

El #PP de #Lorca fue el primer partido en RECHAZAR los altercados en el pleno del ayuntamiento ¡QUE NO TE ENGAÑEN! — Populares de Lorca (@PPLorca) February 1, 2022

Además, Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación, ha dicho que el PP rechaza "todo tipo de violencia, como siempre ha hecho el principal partido de la oposición, y esto es compatible además con reivindicar el trabajo de nuestros ganaderos y agricultores".

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Juan José Liarte, ha condenado la violencia, pero ha matizado que los manifestantes no son "violentos per se": "Deberíamos analizar como sociedad si no estaremos presionando mucho más allá de lo admisible a algunos de los grupos sociales a los que más les debemos", asegura.

También, la portavoz de Vox en Lorca, Carmen Menduiña, ha pedido “empatía para entender la desesperación de unos trabajadores que empiezan a verse privados de su medio de vida” y ha criticado “el consenso de todos los partidos políticos” para “criminalizar a los ganaderos y tacharlos de delincuentes”, después de decir que "rechaza cualquier tipo de violencia, venga de donde venga".

¿Ha habido detenciones?

Agentes de la Policía Local han arrestado este martes a uno de los ganaderos que asaltaron ayer el pleno del ayuntamiento de Lorca y agredió a un agente durante los disturbios, después de haberse entregado voluntariamente.

Es el primero de los que la Policía Nacional y Local están intentando identificar mediante el visionado de grabaciones de cámaras de seguridad y vídeos de teléfono móvil por golpear a los agentes de seguridad y amenazar al equipo de Gobierno municipal.

Uno de los líderes del incidente, que consiguió llegar a la sala donde se encontraba el alcalde, ha sido identificado por SER Murcia, y ha asegurado que lo ocurrido le da "vergüenza ajena". “Nos dijeron unas cosas que no coincidía con la realidad”, admite.

Se trata de un quesero de Lorca que ganó hace unos meses el ‘World Cheese Awards’, motivo por el que incluso fue recibido por el edil.