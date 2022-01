Argimon, partidario de reabrir las discotecas el 11 de febrero: "Tenemos que ir abriendo todos los entornos"

El conseller de Salud de Cataluña, Josep Maria Argimon, se ha mostrado partidario de que las discotecas y otros locales de ocio nocturno reabran el 11 de febrero, una fecha que se puso sobre la mesa en una reunión con el sector este martes. En una entrevista a la ACN, Argimon ha afirmado que "salió esta fecha. Es un sector que ha estado muy castigado. Siempre en esta inestabilidad en la que nos movemos, creo que tenemos que ir abriendo todos los entornos".

El conseller cree que si el pasaporte covid se elimina -ya no será necesario a partir de este viernes- tampoco se tendría que mantener en las discotecas: "Si acabamos decidiendo que esta capa de seguridad con la variante òmicron ya no lo es tanto, no lo será ni para el ocio nocturno, ni la restauración ni los gimnasios".

Argimon ha explicado que el certificado covid se aplicó en las discotecas como una capa de seguridad adicional a la hora de evitar contagios de la covid-19, sobre todo en espacios cerrados donde a veces no se lleva la mascarilla.

En cualquier caso, el titular de Salud ha recordado que la decisión de reabrir el ocio nocturno corresponde a la Comisión delegada del Govern en materia de la covid-19, que reúne "muchas voces" y "valora elementos como el de la salud, el social o el económico".

Sobre el levantamiento de las restricciones este viernes, entiende que algunos expertos del Comité científico asesor discrepen de esta decisión. "Si queremos que el virus no se extienda, tienes que reducir la interacción. Las decisiones son diferentes cuando las tomas en unos entornos o en otros", ha afirmado Argimon, y ha añadido: "La Comisión delegada tiene que tomar las decisiones teniendo en cuenta muchas vertientes y son decisiones que no son inocuas desde muchos puntos de vista. Tenemos muchos ejemplos de todo Europa de decisiones que a veces no son muy entendidas".

Las discotecas abrieron el 8 de octubre, pasada la quinta oleada, con unas coberturas de vacunación amplias y cuando la incidencia de casos era una de las más bajas de la pandemia (25 casos por 100.000 habitantes acumulados en siete días; actualmente la IA7 es de 3.210). Fueron los primeros locales de Cataluña donde el Govern aplicó el pasaporte covid, que en noviembre se amplió a la restauración, gimnasios y residencias.

Además de algunas pequeñas reaperturas, el ocio nocturno llevaba cerrado desde el inicio de la pandemia. El 20 de diciembre, a las puertas de la Navidad, el Govern ordenó de nuevo el cierre, además de otras restricciones, como el toque de queda, ante el aumento de casos ya vertiginoso de la sexta oleada.