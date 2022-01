Cataluña elimina el viernes el Pasaporte Covid y el resto de restricciones a excepción del cierre de discotecas

Después de horas de incertidumbre, el pasado miércoles, sobre si finalmente el Govern tomaría a tiempo la decisión de no solicitar la prórroga del uso del Pasaporte Covid en interiores de bares, restaurantes o gimnasios de la comunidad, anoche el ejecutivo catalán confirmaba que la medida restrictiva para frenar la sexta ola de coronavirus decaerá definitivamente el próximo viernes 28 de enero. El pasado 8 de octubre comenzó a pedirse en Cataluña para acceder al ocio nocturno (entonces abierto) y el pasado 3 de diciembre empezó a ser obligatorio para acceder a interiores de restauración o gimnasios.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado a primera hora de este jueves la nueva resolución de medidas contra la Covid, en las que se especifica la supresión del Pasaporte Covid, la eliminación de la limitación de las reuniones sociales a un máximo de 10 personas y de los aforos en restauración, comercios, cultura, residencias de mayores y recintos deportivos o religiosos. La única restricción que no decae y que tampoco tiene fecha para hacerlo es el cierre del ocio nocturno. El resto sí que lo harán a partir de esta medianoche.

A pesar de que la limitación de personas en reuniones se elimina, el Govern sigue recomendando que este sea el máximo de clientes en las mesas o agrupaciones de mesas de bares y restaurantes.

El Pasaporte podría pedirse en la reapertura del ocio noturno

Salut no descarta el uso del Pasaporte Covid en la reapertura del ocio nocturno en Cataluña. La directora del CatSalut, Gemma Craywinckel ha explicado este jueves que la fecha y las condiciones todavía "no están fijadas". "En este momento se ha considerado que la medida del Pasaporte se podía liberar, pero no puedo decir si tendrá o no tendrá correlación con el ocio nocturno", ha añadido.

Ha recordado que el Certificado se considera "una capa más de protección" como la distancia, la higiene de manos, la mascarilla, la ventilación o las vacunas.

Por otro lado, Craywinckel ha subrayado que todo apunta a que se ha llegado a una fase "de estabilización", con una variante que genera un alto volumen de casos, pero con un menor impacto en las hospitalizaciones.

Preguntada por la normativa europea que solo acepta una PCR como garantía de haber pasado la Covid, la directora del CatSalut ha reconocido que le "sabe mal", pero también ha avisado de que el sistema catalán "no puede asumir" la obligatoriedad de hacer estas pruebas a aquellos que quieran viajar. "Los tests de antígenos son útiles para buscar, encontrar y controlar la pandemia, esta semana hemos hecho más de 100.000 pruebas", ha subrayado.

Trilla, sobre el fin de las medidas: "No veo grave peligro sanitario"

El jefe de Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, cree que con el cierre de restricciones es posible que aumenten los contagios, pero no ve un "grave peligro sanitario" para la mayoría de la población.

Según ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio, en gran parte, las infecciones acabarán siendo "casos", pero no enfermos ingresados en los hospitales y estos todavía tienen capacidad para "aguantar".

Trilla ha puesto en valor la medida del Pasaporte Covid, por un lado, porque sirvió para reducir contagios durante la variante delta, y por otro, para que determinadas personas optasen por vacunarse

A pesar de ello, ha admitido que él habría sido partidario de mantener algunas medidas. Sobre la retirada de la obligatoriedad de presentar el Certificado Covid para acceder a la restauración, ha explicado que no ha habido una decisión "clara" del comité de expertos sobre mantener o no la medida.

"Se han puesto los argumentos sobre la mesa y el Govern ha tomado la decisión", ha indicado. Según Trilla, la retirada del pase para acceder a los establecimientos no va "en absoluto" en contra de las recomendaciones del comité. Ha reconocido que con la variante ómicron la presentación del certificado para prevenir contagios "pierde peso", no obstante, Trilla ha puesto en valor la medida, por un lado, porque sirvió para reducir contagios durante la variante delta, y por otro, para que determinadas personas optasen por vacunarse.

Ahora bien, con la cantidad "enorme" de gente que ya se ha contagiado de ómicron y con tasas altas de vacunación en Cataluña, ha asegurado que, aunque la transmisión sea posible, la enfermedad grave está "más protegida" respecto de otras variantes.

Sobre la nueva subvariante de ómicron, ha afirmado que es "bastante similar" a la original. "Es lo mismo con algo de variación en algunos aspectos biológicos", ha matizado Trilla. Si no hay sorpresas de nuevas variantes, ha pronosticado, se puede esperar una primavera y un verano "mejores", con casos que se puedan gestionar "bien".