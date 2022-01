Steisy habla de la crisis que vive con su novio Pablo: "Sé diferenciar sexo de amor, él no"

La relación entre Steisy y Pablo Pisa suele ser comentada por muchos, sobre todo, por el profundo apoyo y entendimiento mutuo que se han mostrado en numerosas ocasiones frente a diversos aspectos y decisiones tomadas. Sin embargo, parece que la desconfianza está creciendo entre ambos y ahora la joven ha confesado en su canal de Mtmad hasta qué puntos está llegando, antes de tomar cualquier drástica decisión.

Sin pelos en la lengua, la exconcursante de Supervivientes tiene la mente tan abierta que no tarda en hablar públicamente sobre cualquier tipo de tabúes: de sexo, de relaciones, de celos... En su último capítulo de Mtmad ha abordado el tema, sincerándose sobre la causa por la cual se está enfriando la relación.

"Yo sé diferenciar sexo de amor, pero Pablo no es así. Yo sé que él si hace el amor con alguien es porque le gusta y se puede llegar a enamorar de esa persona", ha confesado, frente al planteamiento, incluso, de probar a hacer un trío.

Y es que ella misma ha localizado cuáles son las situaciones en las que la relación peligraría más, algo que ha estado pasando, según ha dado a entender: "Eso me molesta, y mucho. Si tonteas con una persona por Instagram es darle a entender que podéis tener algo cuando tú tienes pareja. Es dejar pasar a esa persona por encima de tu pareja, y a mí eso me revienta".

"Lo que menos gracia me hace es que esa persona sepa que mi pareja me lo está ocultando. No hay necesidad de tontear a mis espaldas, y si lo haces que sea para follar, y delante de mí. A mí esas oscuridades no me van", ha aclarado.

Ante la posibilidad de romper definitivamente, Patricia Steisy no sabe hasta qué punto sería capaz de mantener una relación cordial o de amistad con él: "Quizá me tiraría dos o tres años sin hablarte y luego igual te hablaría, o no, porque para entonces yo ya tendría mi vida rehecha con mis cosas y mis amigos".

Y es que para ella, ante este planteamiento, algo primordial sería el cómo y el motivo por el cual dejarían la relación. Mientras aún deciden qué hacer, también han recordado una fuerte discusión que dejó la confianza mutua por los suelos: que Pablo se pusiera el collar que le había regalado una exnovia, a pesar de su alergia a dicho material.

"No se lo quitaba a pesar de que tenía ronchas. Le compré el mismo collar, de plata y con una cadena más larga, para que no le rozara. Pues con el cuello en carne viva no se lo quitaba y el mío no se lo ha puesto nunca. Terminamos en una pelea que no veas", añadió.