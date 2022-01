Patricia Steisy y Pablo Pisa han reaparecido este martes en su canal de Mtmad, Be Happy, para comunicar que el arquitecto dejará de participar en los próximos vídeos de la plataforma.

El joven ha contado que atraviesa una crisis personal que le ha robado la "ilusión", algo que cree que ha afectado a la calidad de su trabajo en Mediaset, y que podría influir negativamente en su pareja.

Acompañado de la andaluza, que le ha felicitado por su dedicación en la plataforma, Pisa ha añadido que pese a esta "crisis" permanecerá junto con su compañera para echar una mano en lo que haga falta, pues le está "muy agradecido".

El influencer ha confesado que no se siente "cómodo" a la hora de abrirse en determinados vídeos, especialmente en los que se abordan temas estrictamente personales. Asimismo, con la intención de animarle, Steisy ha puntuado su labor con "un diez cuando podía haber dado un cinco".

"Ya no trabajamos juntos. Patri tiene sus cosas y yo tengo las mías. Y creo que como pareja es mucho más sano", ha apuntado el joven, a lo que la influencer ha añadido: "Él es menos intenso y yo soy más intensa, pero eso no es malo".

"La pareja ha estado a punto de romperse a veces por culpa de Mtmad. Se ha desgastado muchísimo porque a lo mejor yo hablaba de algo que él no quería que hablase. Eso creaba una pedazo de pelea", ha apuntado Steisy. Así, mientras Pisa la abrazaba, ha añadido: "Me despido de vosotros, no sé hasta cuándo".