Steisy presume de su nueva figura después de la liposucción en su "primera foto de delgada buenorra"

Patricia Steisy está del todo satisfecha con su nuevo look. Tras su reciente paso por quirófano para pasar por la liposucción, en un proceso que no dudó en compartir al detalle con sus seguidores por redes y que vivió cogida de la mano de su pareja, Pablo Pisa, la exconcursante de Supervivientes continúa actualizando su situación y, esta vez, lo ha hecho luciendo su nuevo tipazo. Y sin dejar atrás el que ya tenía antes, confirmando que no puede estar "más orgullosa".

La que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa ha querido presumir por Instagram de su figura con un vestido ajustado y sin la faja que ha tenido que llevar durante el postoperatorio, mostrando lo feliz que está en estos momentos de su vida con las decisiones más que tomadas.

"Primera foto de delgada buenorra. Las de antes son de más gordita pero buenorra también, por eso no pienso borrar ninguna foto de las de antes. Porque no puedo estar más orgullosa", ha escrito en su último post.

Con un vestido de estampado colorido y marcado por las últimas tendencias, como parte de un armario del todo renovado, Steisy ha confesado que lo llevaba guardando desde hace dos semanas: "Y la verdad es que queda como dios. He pasado de una talla XL a una M".

La influencer llevaba cargando mucho tiempo con bastantes inseguridades que, según informaba, no sabía hacer frente debido a un aumento de peso inesperado. Poco a poco, fue recuperando su característica seguridad con ayuda de sus seres queridos, su propio proceso personal y el empujoncito de su paso por quirófano.

"Ahora que consigo adelgazar 10 kilos y me opero porque hay zonas de mi cuerpo que por culpa de esa subida repentina de peso, nunca iban a ser igual y quiero moldearme esas zonas (sin dejar de hacer dieta, por que aún me queda por adelgazar). Me siguen insultando", se sinceraba entonces por Instagram, donde dejaba por escrito su historia de superación.

Con su característico carisma y su fuerte determinación, la extronista lo dejaba claro: "Soy un tren a toda pastilla, nadie puede controlarme, no hay huevos. La única que tiene el poder sobre mí soy yo".