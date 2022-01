El sueño de Valeria Ros tonteando con Javier Badem: "Penélope Cruz no existía, ni me acordaba de que estaba casado"

Valeria Ros sorprendió este miércoles contando un sueño un tanto peculiar a los compañeros y espectadores de Zapeando. La colaboradora, natural como siempre, desveló que había tenido un sueño en el que el protagonista era Javier Bardem.

"Iba con Lorena Castell a una fiesta de cumpleaños y resulta que estaba por allí Bardem, que tenía jet lag y que había venido", arrancó a contar la colaboradora.

"Penélope Cruz no existía, no me acordaba ni de que estaba casado", confesó. "Hubo un momento de mirarnos y yo vi un poco fichilla". El sueño siguió y en él incluso intercambiaron una serie de palabras. Tras sorprenderle durmiendo, el actor preguntó a la tertuliana si quería dormir con él.

Tras consultarlo con Lorena Castell, finalmente Valeria accedió a pasar la noche en la misma cama que Bardem. "Ni me tocó. Estaba roncando. ¡Y cómo ronca!", aclaró la colaboradora.

"Vaya decepción de final", alcanzó a decir Dani Mateo, que ya ha vuelto tras su baja por el positivo en covid.