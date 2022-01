Patricia Pardo, de 'El programa de Ana Rosa', habla por primera vez de su divorcio: "Lo más duro de mi vida"

Patricia Pardo está siendo primera espada en El programa de Ana Rosa, espacio en el que se ha puesto al frente tras la baja de la titular, Ana Rosa Quintana, que se retiró de manera indefinida para recuperarse del cáncer de mama que le fue diagnosticado hace ya unos meses.

Desde entonces, la periodista lleva, junto a Ana Terradillos, las riendas de un programa que sigue haciendo buenísimos datos de audiencia, no afectándole nada la baja de Quintana.

Lleva 12 años en el programa que hace solo una semana cumplía 17 en antena. Cara visible de Mesiaset, ahora Pardo se ha animado a dar una entrevista a Lecturas. En ella habla de un 2021 "horrible", pero, gracias a su frenético trabajo y a sus hijas, está superando el divorcio con Francisco Márquez, el policía con el que llevaba casada desde el 2014.

En la entrevista cuenta que decidió contar la nueva situación que estaba atravesando porque, además de que ya había pasado "mucho tiempo" (se separaron a finales de 2020), se vio empujada por "si un día uno de los dos aparecía con otra pareja" o a ella le preguntaban por mi marido. "Ha sido lo más duro de mi vida", reconoce al respecto.

La comunicadora solo tiene buenas palabras para su ex. "Con él no puedo poner una pega, es muy buen padre, encantador. Hemos estado mucho tiempo juntos, he sido muy feliz con él y el mejor padre de mis hijas solo puede ser él. Solo puedo dar las gracias por haberlo conocido y por los años que estuvimos juntos. Solo puedo hablar maravillas".