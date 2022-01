Dani Mateo, indignado con 'Zapeando' durante su ausencia: "Me parece muy cruel"

El presentador de Zapeando, Dani Mateo, se encuentra desde hace unos días aislado tras dar positivo en Covid, motivo por el que esta semana permanece ausente del espacio de las tardes de laSexta.

Es Lorena Castell la que, en estas jornadas y como viene siendo habitual cuando Mateo falta, ha tomado el relevo a los mandos del programa.

El presentador titular se encuentra momentáneamente alejado del programa, pero algo que ha ocurrido en él ha provocado que haya saltado en las redes para mostrar su indignación.

"Me parece muy cruel hablar de Chotu Dipu sin mí. Shame on you (debería darte vergüenza) Zapeando", escribió el catalán cuando en Zapeando hablaron de uno de sus personajes favoritos.

Me parece MUY cruel hablar de Chotu Dipu sin mi. Shame on you @zapeandola6 pic.twitter.com/TvyvixbvjL — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) January 11, 2022

Dani Mateo habló sobre su positivo en coronavirus en sus redes sociales, donde quiso agradecer los mensajes de cariño que recibió. "Lo peor está siendo el encierro", escribió en su post.

"Imagino que, gracias a las benditas vacunas, esto está siendo como un catarro, pero sin el cómo. ¡Deseando volver a entrenar con el equipo! Un beso con mascarilla a todos", añadió. Por tanto, el catalán tendrá que guardar cuarentena hasta que supere el coronavirus y tampoco podrá asistir a El intermedio, donde es colaborador habitual.