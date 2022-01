Este es el tono de las nuevas mechas de Pilar Rubio que será tendencia en 2022

Pilar Rubio ha comenzado el nuevo año dando un cambio radical a su look, sorprendiendo a todos sus seguidores y afirmando que, por fin, lleva un color de pelo acorde con su apellido.

Así, la colaboradora de televisión ha compartido una imagen con sus más de 7 millones de seguidores, mostrando su nuevo tinte en forma de mechas rubias, que le da un toque completamente diferente a su melena, pero manteniendo su esencia.

Es por ello que ha optado por unas mechas conocidas como 'dark vainilla', tal y como ella misma comentaba en el pie de foto y como confirmaba su estilista, María Roberts, en su cuenta de Instagram.

Concretamente, se trata de mantener el color castaño oscuro de la colaboradora en las raíces, pero acentuando el color rubio en el resto de la melena, eliminando el tono negro y dando prioridad a los tonos vainilla y beige: "Oscuridad en la zona interna, y luminosidad con tonos vainilla y beige, la mezcla perfecta para eliminar un tono negro", escribía la estilista de Studio25.

De hecho, se pueden ver varias tonalidades en el nuevo look de Pilar Rubio, que van desde su castaño oscuro en las raíces del pelo hasta un rubio acentuado al final de la melena, con varios colores de transición para que no se produzca un corte brusco en el pelo. Así, es el tinte perfecto para las morenas que quieran un cambio de look.