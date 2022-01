Antonio David confirma su relación con Marta Riesco, dedica piropos a Olga Moreno y hace una petición para su hija

Después de un día lleno de informaciones, rumores y muchas sorpresas, Antonio David Flores decidió salir al paso de todo y, a través de un comunicado, confirmar lo que era ya un secreto a voces.

El ex guardia civil, que eligió su canal de Youtube para dar el paso, confirmó que tiene una relación con Marta Riesco. Lo hizo después de que se publicaran unas fotos y una información en la que se aseguraba que viven juntos.

"Hace algún tiempo dije que no volvería a hablar sobre mi vida privada y he intentado mantenerlo hasta ahora que me veo obligado a dar una serie de explicaciones. No por mí, sino por otras personas que pueden verse perjudicadas por la información que se ha dado hoy. Así que voy a hacer una excepción", arranca el extertuliano de televisión, que lo primero que hace es dedicar unas palabras a la que hasta hace muy poco era su pareja.

"Quiero empezar diciendo que Olga es una mujer extraordinaria, una madre excepcional y ha sido la mejor compañera de viaje hasta que nuestros caminos han tomado caminos diferentes. Siempre será mi familia y siempre podrá contar conmigo".

A continuación, hace una petición para su hija. "Decir también que quiero que dejéis a mi hija Rocío al margen de este tema. No le pertenece a ella, por lo que me parecería muy injusto que se vea involucrada en algo que solo me concierte a mí. Y ahora sí, es el momento de hablar sobre mí", avisa.

Entonces, confirma lo que ya todo el mundo sabía. "Llevo varios meses separado y, por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses, no tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación".

Además, el ex guardia civil pide respeto en estos momentos, hacia él y hacia su familia. "En la medida de lo posible, me gustaría que se nos respetase a todos y que no se publiquen o se difundan informaciones malintencionadas con el propósito de hacer daño y de intentar desestabilizar a una familia. Familia que somos y seremos. Gracias a todos los mensajes de apoyo. Estas son las únicas palabras que voy a decir al respecto".