Moreno convocará elecciones en febrero en Andalucía si se mantiene el "bloqueo" de PSOE y Vox en el Parlamento

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido que si durante el mes de febrero se vive "un bloqueo sistemático y permanente" de PSOE y Vox en el Parlamento no podrán seguir la legislatura, por lo que no hará "perder ni un minuto a los andaluces" y convocará elecciones.

Moreno, que ha presentado el pabellón de Andalucía en Fitur, ha asegurado que su deseo es seguir "al máximo", pero si no puede hacerlo no extenderá "lo que debiera ser una agonía". El presidente mantiene que no hará "perder el tiempo" a los andaluces si no puede tramitar leyes y decretos ni seguir con las "reformas" y ha añadido: "Si llega ese momento seré el primero que disolverá el Parlamento de forma automática". Así, ha dejado en "manos de PSOE y Vox" lo que dure la legislatura. En caso, dice, de que miren por el interés general, la legislatura seguirá delante; de lo contrario, "evidentemente iremos a un adelanto electoral".

Estas palabras se producen tras el pleno extraordinario sobre sanidad que tendrá que celebrar el Parlamento por el apoyo de PSOE, Vox y Unidas Podemos de Andalucía, algo que Moreno ve como una demostración de la "confluencia de intereses" entre esos partidos. La intención de ese pleno, según el presidente andaluz, será "criticar" al Ejecutivo porque ambos partidos quieren "derribarlo".

En clave electoral, el presidente de la Junta valoró la "experiencia positiva" de la coalición de Gobierno que el PP-A mantiene con Ciudadanos (Cs) en la comunidad, aunque ha señalado que en las elecciones autonómicas aspira a lograr una amplia mayoría que le permita conformar un "gobierno monocolor".

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Moreno señala que ha habido "complicidad" entre ambos partidos y se ha actuado como un solo Gobierno. "Cuando uno ha tenido una experiencia positiva podría ser una experiencia a repetir", ha dicho, aunque su preferencia pasa por un Gobierno monocolor, ya que permitiría "tener la capacidad de tomar decisiones de una manera mucho más libre y con mucha más rapidez y agilidad".