Las aseguradoras facturaron un 5% más en 2021 en pleno 'boom' por los seguros de salud y un año marcado por Filomena 

La facturación de las compañías aseguradoras españolas aumentó un 5% en 2021 respecto al año anterior, según ha informado este martes la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reasaeguradoras (Unespa), una asociación que agrupa a casi 200 entidades que representan prácticamente todo el volumen de negocio del sector.

En total los ingresos que recibieron estas empresas por las primas ascendieron a 61.835 millones de euros el año pasado una cifra que, si bien supera los 58.892 millones facturados en 2020 no es suficiente como para compensar la pérdida de negocio causada por la pandemia: la facturación de 2021 fue todavía un 3,6% inferior a la registrada en 2019.

El gran responsable del agujero en los ingresos causado por la pandemia viene desde los seguros de vida, que tradicionalmente han supuesto casi la mitad de la facturación total del sector. En 2020 los ingresos en esta parcela se desplomaron un 21% respecto al año anterior, una caída que este año solo se ha logrado compensar parcialmente.

Una visión más de conjunto sobre los seguros de vida la aportan las provisiones -el valor de las obligaciones asumidas- que alcanzaron los 195.707 millones, un incremento de solo el 0,8%. "El ahorro gestionado muestra la tendencia al estancamiento, que es la tónica del seguro de vida español", ha destacado Pilar González Frutos, presidenta de Unespa, durante la presentación de los datos.

En el apartado de los "seguros de no vida", que engloban a todas las demás coberturas, la pandemia solo ha logrado ralentizar los incrementos en una facturación que está en auge. En 2021 los seguros de no vida movieron un total de 38.277 millones de euros en primas, un 3,3% más que en 2020. Se trata del octavo incremento consecutivo en esta parcela del negocio, que no ha dejado de mejorar su facturación desde 2013.

El negocio más allá de los seguros de vida está repartido en proporciones bastante parecidas entre automóviles (10.990 millones de facturación en 2021), salud (9.849 millones), multirriesgo (8.117 millones) y el resto (9.320). Sin embargo, no todos han evolucionado de la misma manera.

El automóvil sigue siendo el negocio con mayor facturación, pero también es el que más ha sufrido los embates de la pandemia. En 2021 las aseguradoras ingresaron 10.990 millones en primas por estos seguros, una cifra -sin embargo- inferior a las de 2020 y 2019. El segmento del automóvil es el único al margen de los seguros de vida que no ha recuperado aún su nivel de facturación precrisis. Desde Unespa lo achacan a que este seguro "está sometido a importantes tensiones competitivas en beneficio de los clientes" que "se han beneficiado del descenso del tráfico por la pandemia en las primas".

A diferencia del segmento de automóviles, los seguros de salud están en pleno auge. El año pasado las aseguradoras facturaron 9.849 millones en este concepto, un incremento del 4,9% interanual y el valor máximo de toda la serie histórica. Desde el sector lo achacan a "un momento en el que las inquietudes y la percepción de los riesgos ligados a la salud es muy elevada".

Otro apartado que también mejora su facturación es el de los seguros multirriesgo -una categoría en la que entran los seguros del hogar, las comunidades de vecinos, comercios etc-, que en 2021 movieron un total de 8.117 millones de euros en primas, un 4,7% más. Sin embargo, desde Unespa sostienen que esta modalidad "ha sido fuertemente golpeada por los sucesos climáticos, como la tormenta de nieve Filomena y las sucesivas inundaciones y DANAS que hemos sufrido".

Por último, en el resto de seguros la facturación alcanzó los 9.320 millones, un 5,6% más que en 2020 y un 4,9% por encima de lo registrado en 2019. En esta categoría se incluyen coberturas como accidentes, donde los ingresos por primas se han reducido un 0,3%, incendios (0,2%) a los transportes (2,9%), responsabilidad civil (9,7%).