La noche premia a Ayuso por "jugársela" y mantenerla abierta en pandemia y ella asegura que Madrid es "la resistencia"

La patronal del ocio nocturno, Noche Madrid, y el grupo Pernod Ricard, que se dedica a la producción de bebidas alcohólicas, han entregado este lunes el premio 'Recicla la noche' a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por mantener el sector abierto durante la pandemia. "No recuerdo a un político que se la haya jugado tanto por la hostelería", ha señalado en el acto Dionisio Lara, presidente de los empresarios de la noche madrileña, que incluso 'ha entrado' en política, al animar a la líder regional a presentarse a las elecciones más allá de dos legislaturas, como ella ha manifestado que es su intención.

"Estamos en buenas manos y hay que seguir en buenas manos", ha agregado Dionisio Lara en su elogio a la presidenta madrileña y a su equipo de Gobierno. El máximo representante de la asociación Noche Madrid ha remarcado que en la región el sector ha cerrado "cuatro meses", un periodo muy inferior al de otras comunidades e incluso al de capitales europeas, donde las clausuras han llegado a extenderse "de nueve a quince meses".

El empresario no solo ha agradecido que el Ejecutivo autonómico no decretara el cierre del ocio nocturno durante mucho tiempo: también ha asegurado que les ha beneficiado que no se dictaran restricciones "de un día para otro" como en otros territorios. "Hemos tenido tiempo para reaccionar", ha señalado.

La presidenta también ha incidido en este aspecto. Frente a otras gestiones "erráticas" y "cambiantes", su gabinete no se ha movido de su estrategia, de "medidas quirúrgicas", ha asegurado, haciendo valer también que han otorgado 40 millones de euros en ayudas públicas a más de 700 locales del sector.

🔴 EN DIRECTO. La presidenta @IdiazAyuso recibe el galardón Recicla la Noche, concedido por la Asociación de empresarios de ocio nocturno de la región Noche Madrid, por su gestión de la pandemia del COVID-19. https://t.co/CpOy83RczN — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) January 17, 2022

"Muchísimos negocios no han cerrado en España gracias a lo recaudado en la Comunidad", ha lanzado Díaz Ayuso, que ha opinado que "empresarios de todas España quieren un local en Madrid" y ha definido a la ciudad como la "capital de la resistencia ante la pandemia y referente de la recuperación económica".

En este sentido, la jefa del Ejecutivo madrileño ha augurado un "renacimiento" de la región tras la emergencia sanitaria en los aspectos cultural, de ocio y económico, entre otros. "El sector va a reverdecer, va a ser lo que era", ha confiado el presidente de la patronal, que ha apuntado que hasta 2025 se van a poner en marcha varios proyectos relacionados con el ocio y el turismo que supondrán una inversión superior a los 125 millones, parte de ella llegada desde el extranjero, así como la creación de más de 2.000 puestos de trabajo.