Djokovic, expulsado de Australia: ¿Hay que vacunarse para viajar al extranjero? ¿Cómo están las restricciones?

El Gobierno de Australia ha cancelado el visado a Novak Djokovic y abre la puerta a su deportación del país, pero lo hace, más que por no haberse vacunado por agraviar a la ciudadanía que tanto se ha sacrificado para afrontar la pandemia con sus mentiras y sus excusas.

El Gobierno australiano alegó que la decisión se ha tomado "por motivos de salud y de buen orden, sobre la base de que era de interés público hacerlo".

El primer ministro australiano, Scott Morrison, argumentó que "los australianos han hecho muchos sacrificios durante esta pandemia, y esperan con razón que el resultado de esos sacrificios sea protegido. En su comunicado subrayó las "sólidas políticas de protección fronteriza han mantenido a los australianos a salvo, antes de la covid y actualmente durante la pandemia".

Australia ha sido, en efecto, de los países más restrictivos con la entrada de viajeros en la pandemia. A día de hoy exige como requisito de entrada al país de los viajeros internacionales una pauta vacunal completa. Hay excepciones, muy pocas, pero exigen un permiso específico y se suelen referir a personas que, por razones médicas, no pueden recibir el suero contra la covid-19 o a menores de edad. Con la polémica servida y el culebrón Djokovic sin culminar... ¿Qué países exigen la vacuna y cuales no lo hacen en este momento?

El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene a disposición de los viajeros una web en la que se puede consultar qué requisitos tiene cada país del mundo para recibir visitas internacionales. Aquí, país a país, España recomienda estar atento a las novedades sobre la pandemia, pero recoge las últimas directrices.

Pauta vacunal obligatoria, y refuerzo a los seis meses

En la UE los viajeros internacionales necesitan para viajar dentro de la Unión estar en posesión del Certificados COVID Digital durante la pandemia. Es el documento que incluye el conjunto mínimo de datos necesarios para confirmar y comprobar la condición de persona vacunada, sometida a una prueba diagnóstica o recuperada del titular. Eso sí, los Estados miembros están obligados a aceptar certificados de vacunación exclusivamente de las vacunas que hayan recibido una autorización de comercialización de la UE. A partir de febrero, además, la UE exigirá a los viajeros internacionales que se hayan inoculado la dosis de refuerzo seis meses después de la pauta completa.

Vacuna y PCR

EE UU es, por ejemplo, de los países más restrictivos, incluso más que Australia. Desde diciembre, además de estar vacunado, todos los viajeros aéreos que no sean ciudadanos estadounidenses ni inmigrantes deben proporcionar un comprobante del estado de vacunación antes de abordar el avión y mostrar una prueba de covid negativa realizada 1 día antes de viajar a los Estados Unidos. Se recomienda contactar con las embajadas en caso de que haya excepciones.

La mayor parte de países latinoamericanos exigen, como Argentina, por ejemplo, la pauta vacunal completa al menos 14 días antes de la entrada al país. Brasil, desde diciembre exige una prueba de vacunación o haberse recuperado de la COVID-19 para entrar al país, con el objetivo de frenar a ómicron.

Fronteras abiertas a los no vacunados

No así México o Costa Rica, que mantienen abiertas las fronteras a los no vacunados contra la covid. México está abierto a todas las personas que deseen entrar sin importar su situación en cuanto a vacunación. No es obligatorio presentar una prueba covid con resultado negativo, ni guardar cuarentena, ni presentar certificado de vacunación. Es una situación parecida la que se vive en Nicaragua, Honduras o República Dominicana, donde no se necesita presentar una prueba negativa de Covid-19 a la llegada. Sin embargo, los aeropuertos harán pruebas respiratorias rápidas aleatorias a los pasajeros.

Un conjunto de países ha optado por exigir prueba de covid negativa en lugar de vacuna a la entrada al país. En ese grupo se hallan Albania, Bosnia, Bulgaria, Egipto o Arabia Saudí. En países como Turquía, también se puede entrar sin vacuna, salvo desde Bangladesh, Brasil, Sudáfrica, India, Nepal y Sri Lanka.

Atrincherados contra la ómicron

Entre los más restrictivos, por contra, figuran Israel o Marruecos, que incluso se atrincheraron cuando apareció ómicron. Después de un mes de cierre aéreo internacional por temor a la propagación de ómicron, Israel decidía a primeros de enero reabrir sus fronteras a turistas vacunados o recuperados. Quienes quieran ingresar a Israel con visado de turista podrán hacerlo en tanto cumplan los requisitos de vacunación establecidos por el Ministerio de Sanidad.

En el caso de Marruecos, el reino alauí prolongó en diciembre de nuevo el cierre de sus fronteras -decretado desde el pasado 29 de noviembre- y la suspensión de vuelos hasta el 31 de enero en prevención contra la propagación de covid-19 y sus nuevas variantes.

¿Y para venir de otro país a España? La última novedad es que si se procede de un país o territorio considerado de alto riesgo para poder pasar los controles sanitarios a su llegada a España, tendrá que presentar un certificado de vacunación o de recuperación Y, además, un certificado de prueba diagnóstica de infección activa de SARS-CoV-2 (PDIA) con resultado negativo. Y, a partir de febrero se exigirá la vacuna de refuerzo cuando hayan transcurrido los 6 meses desde la pauta completa.