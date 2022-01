Cronología de una expulsión: las mentiras y sucesión de hechos que han acabado con Djokovic fuera de Australia

aEl ‘Caso Djokovic’ se ha convertido en un auténtico drama por la sucesión de acontecimientos, sospechas de falsificaciones, mentiras y las informaciones inconexas. Cuando se escriben estas líneas, Novak Djokovic ha sido notificado de la cancelación de su visado en Australia y tendrá que abandonar el país sin disputar el Open de Australia, en el que ya había sido encuadrado.

Aunque pudiera parecer que todo comenzó el 5 de enero, cuando Djokovic aterrizó en Melbourne, la historia viene desde un par de meses atrás, cuando Tennis Australia puso sobre la mesa la posibilidad de exenciones médicas paralelas a la vacunación y un supuesto contagio de Covid-19 registrado por un Novak que, sin embargo, no cumplió con todas las normas de aislamiento y cuarentena. Ésta es la cronología del ‘Caso Djokovic’:

· 10 de noviembre: “Necesitamos jugadores no vacunados”. Craig Tiley comunica al Grupo Asesor Técnico Australiano sobre Inmunización que la participación de jugadores no vacunados sería clave para llevar a cabo el Open de Australia. La respuesta que recibe es que las exenciones médicas corresponden al estado o territorio en el que se celebra el campeonato.

· 17 de noviembre: Primer lavado de manos. El Departamento de Salud Federal comunica a Tennis Australia que no se encargará de las exenciones médicas de los jugadores, sino que “los certificados se revisarán en el check-in”. Entre esas exenciones está la de Novak Djokovic.

· 18 de noviembre: Haber pasado el Covid-19 no es suficiente. Lisa Schofield, subsecretaria del Departamento de Salud, deja claro que “aquellos que han pasado el Covid-19, pero no han recibido ninguna dosis de la vacuna no se consideran personas inmunizadas y no serán aprobadas en la entrada al país”.

· 22 de noviembre: Confirmación con Victoria. Ante las declaraciones de Schofield, el director médico de Tennis Australia pregunta al director de salud de Victoria, Brett Sutton, si las exenciones médicas para ingresar a ese estado y haber pasado el Covid-19 son suficiente.

· 29 de noviembre: Pauta completa obligatoria. A través del ministro de Salud, Greg Hunt, Tennis Australia recibe la información de que el servicio de aduanas australiano exigirá una prueba de haber recibido la pauta completa de la vacuna para poder entrar en el país.

· 2 de diciembre: Victoria responde a Tennis Australia. Brett Sutton confirma que “cualquier persona con un historial de infección reciente de Covid-19, durante los seis meses previos, y con un documento oficial que lo confirme, estaría exenta de las obligaciones de vacunación para poder entrar en el país”.

· 7 de diciembre: Haber pasado el Covid-19 sería suficiente. Tennis Australia informa a los jugadores de que una prueba Covid positiva con fecha máxima de seis meses de antigüedad es válida como exención médica.

· 10 de diciembre: Fecha clave. Termina el plazo para que los jugadores con la intención de solicitar exención médica se lo comuniquen a Tennis Australia.

· 14 de diciembre: Aparición pública de Djokovic. El tenista serbio acude como espectador a un partido de baloncesto y se fotografía con el jugador del Barça Basket Nigel Hayes-Davis.

· 15 de diciembre: ¿Contagio de Djokovic? El Barça Basket comunica de forma oficial que Nigel Hayes-Davis ha dado positivo en un test de Covid-19.

16 de diciembre: Positivo de Djokovic. El instituto de Salud Pública de Serbia informa a Novak Djokovic del resultado positivo de una prueba PCR. Todo apunta a que el tenista se contagió cuando estuvo sin mascarilla con Hayes-Davis.

· 30 de diciembre: Exención médica para Djokovic. Desde Tennis Australia confirman que Novak Djokovic cuenta con una exención médica que no le obliga a tener que vacunarse.

· 4 de enero: Antes de volar. Djokovic publica en su cuenta personal de Instagram una fotografía de la exención médica desde el mismo aeropuerto, justo antes de volar hacia Melbourne.

· 5 de enero: Novak aterriza en Melbourne. El servicio de aduanas australiano cancela el visado de Djokovic cuando el tenista aterriza en Melbourne. Es retenido e interrogado durante seis horas en el propio aeropuerto.

· 6 de enero: El nuevo Jesucristo. Djokovic abandona el aeropuerto de Melbourne y es trasladado a un hotel donde es puesto en aislamiento. Las reacciones no se hacen esperar y el presidente serbio habla de “caza política”, mientras que el padre del tenista le compara con Jesucristo diciendo que “está siendo crucificado”. El primer ministro australiano se muestra firma y recuerda que ya se advirtió de que “nadie está por encima de las reglas”.

· 7 de enero: Djokovic rompe su silencio. A través de sus redes sociales y desde el hotel donde permanece aislado, el tenista serbio agradece a sus seguidores todo el apoyo que está recibiendo.

· 8 de enero: Entran en juego los abogados. Ante lo enquistado de la situación, los abogados de Djokovic solicitan que se traslade al jugador a unas instalaciones en las que pueda entrenar en condiciones y para ellos presentan un expediente médico que confirma el positivo en Covid-19 recibido por el tenista en su momento.

· 10 de enero: El juez da la razón a Djokovic. Anthony Kelly, magistrado del Tribunal del Circuito Federal otorga al serbio un aval judicial para poder jugar el Open de Australia, al tiempo que ordena su liberación. Sin embargo el gobierno australiano todavía tiene la potestad para deportar al tenista mediante una orden del Ministerio de Inmigración y el proceso vuelve a frenarse.

· 11 de enero: ¿Miente Djokovic? El New York Times publica una información que revela que la misma prueba PCR que indicó el positivo de Djokovic el 16 de diciembre también existe con un resultado negativo. Además se destapa que el tenista mintió en su declaración al aterrizar en Australia cuando dijo que no había viajado a terceros países previamente, pues existen imágenes y vídeos del jugador entrenando en Serbia el 25 de diciembre y en Marbella el 31 del mismo mes. En ambos casos compartió espacio y fotos con otros asistentes siempre sin mascarilla.

· 12 de enero: El Ministro de Inmigración pide más tiempo. Alex Hawke todavía no ha tomado una decisión sobre el futuro inmediato de Djokovic y emite un comunicado oficial en el que dice que "los abogados de Djokovic han proporcionado recientemente presentaciones más extensas y documentación de respaldo que dicen es relevante para evitar la posible cancelación del visado. Esto afectará al tiempo para tomar una decisión".

· 12 de enero: Sospechas de falsificación en el resultado de la PCR. Mientras el Ministro de Inmigración toma una decisión, el propios Djokovic admitió que podrían haberse dado “errores de juicio y humanos” a la hora de rellenar el formulario de entrada a Australia. Esto sucede justo cuando más peso gana en la investigación del caso una posible falsificación de la PCR positiva presentada por Djokovic en su momento.

· 13 de enero: Djokovic queda encuadrado en el Open de Australia a la espera de la decisión sobre su visado.

· 14 de enero: Alex Hawke, ministro de Inmigración de Australia, ha anunciado la cancelación del visado de Novak de manera inmediata. El político ha usado la sección 133 de la Ley de Migración para tomar el primer paso para deportarle, pese a que el juez había dictado en contra.