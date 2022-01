Britney Spears alimenta los rumores sobre un posible libro de memorias

Nadie que siga a Britney Spears en redes sociales puede dudar de que en las últimas semanas está aprovechando su recién recuperada libertad tras 13 años sometida a una tutela paterna que le impedía llevar una vida normal. Ahora que parece que está preparando su regreso a la industria musical por todo lo alto, la artista también quiere ajustar cuentas con su pasado y se puede concebir cómo pretende hacerlo a través de una de sus más recientes publicaciones.

Es obvio que desde hace, mínimo, 20 años, la vida de Spears merece ser contada para que se sepa cuán dramático fue una adolescencia marcada por los éxitos, el machismo de los medios (fue obligada a conceder la famosa entrevista que dio cuando rompió con Justin Timberlake), una familia abusadora, dos hijos, una crisis nerviosa, una privación de sus derechos y, finalmente, un juicio. Y, para la cantante de Toxic o Womanizer, nadie mejor que ella para contarlo todo.

Britney Spears se está planteando ser ella quien escriba su propia biografía donde revelar todo lo acontecido, desde sentimientos a hechos concretos, culpables y responsables de su infelicidad de años. Se lo ha dado a conocer a sus fans (tiene casi 40 millones de seguidores en Instagram) con una fotografía y un texto que no dejan lugar a dudas.

"¿Debería empezar por el principio?", ha escrito la cantante, colocando las dos últimas palabras en mayúsculas y acompañando el texto con una imagen de una máquina de escribir al lado de un ramo de rosas. Eso sí, el post no tiene comentarios animando porque Spears recientemente eliminó esa posibilidad en su red social favorita.

Sea como fuere, no es la primera vez que deja entrever que le gustaría contar ella misma su historia, dado que el pasado octubre la princesa del pop dejó entrever su interés en llevar acabo la empresa para que no se aprovechasen y se adueñaran de ella, precisamente, su familia.

Y es que por aquel entonces salió a la luz que su hermana, Jamie Lynn Spears, pensaba publicar un libro de memorias que, por supuesto, estaba muy ligado a la vida de Britney. Además, la que fuera protagonista de Zoey 101 hubo de cambiarle el título ante la oleada de críticas por apropiarse de I Must Confess, uno de los versos más famosos del éxito Baby One More Time de Britney.