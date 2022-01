Britney Spears posa totalmente desnuda para celebrar "la energía de ser libre"

Desde que hace unos meses la justicia pusiese fin a la tutela que desde hacía 13 años ejercía sobre ella su propio padre, James Spears, la cantante está disfrutando al máximo posible esta nueva etapa de su vida. Y, además, haciendo disfrutar a sus fans (tiene cerca de 40 millones de seguidores en Instagram) con bailes, escapadas, confesiones... Y desnudos. Britney Spears ha subido a sus redes sociales un nude para festejar esa libertad de la que ya hace gala, como cuando realizó su primer viaje al extranjero en muchos años de la mano de su prometido, Sam Asghari.

La artista de éxitos internacionales como Toxic o Oops!... I Did It Again llevaba tanto tiempo deseando poder hacer lo que le viniese en gana sin rendir cuentas que ahora está totalmente desatada (en el buen sentido) y hace partícipes a sus followers tanto si quiere beberse su primera copa de vino bailando mientras suena una de sus ídolos como si lo que desea es compartir con ellos un desnudo.

"Seguro que os parece raro verme bailando a Madonna. No es que lo esté intentando, es que me estoy dejando llevar... Eso es lo que consigue su música. Me he tomado mi primera copa de vino en 13 años, creo que ya era hora", ha escrito en un mensaje posterior al vídeo en el que aparecía danzando al ritmo de Nobody's perfect de la Reina del Pop.

"En un mundo en el que todo el mundo tiene derecho a hablar, conducir, comprar alcohol, salir de fiesta, tener dinero... Voy a tener yo que disculparme por disfrutar de la vida a la vista de todo el mundo. ¿En qué estaría pensando?", ha añadido, para poco después subir un selfi en el espejo.

En este solo lleva puestos dos largos calcetines blancos y, ayudada por su melena, su brazo y un par de emoticonos estratégicamente colocados para evitar la censura de Instagram, publicar un nude. "La energía de ser una mujer libre nunca me ha sentado mejor", ha sido el título que ha elegido para la imagen.

Un post que no podrá ver su hermana, Jamie Lynn Spears, a quien no solo ha dejado de seguir sino que desde que Britney asegurase que ella se ha aprovechado de la situación todos estos años tiene que hacer frente a oleadas de mensajes de fans de la artista que en más de una ocasión han estado insultándola y vejándola.

Contra uno de esos comentarios, que le deseaba la muerte a sus dos hijas, no pudo contenerse. "Hombre, eso es horrible. [...] al crecer tuve que aprender a reconocer el odio, a estar por encima del mal y a nunca darle a la negatividad la atención que tanto desea, pero esta es una de esas cosas que no puedo ignorar", ha contestado al mensaje.

"Puede que yo no te guste, y me parece bien, pero esto no debe tolerarse bajo ninguna circunstancia y mucho menos sobre niños inocentes menores de edad", ha escrito Jamie Lynn, que ha reconocido que el hombre que le escribió le mandó un mensaje por privado disculpándose.