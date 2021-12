Britney Spears no invitará a nadie de su familia a su boda con Sam Asghari

Tampoco que sea una completa sorpresa, sobre todo en el caso de su padre, principal responsable de que hasta ahora no se haya podido celebrar su boda. Britney Spears tiene unas ganas increíbles de casarse, su amiga, Donatella Versace, se está encargando del vestido de la novia, y no quiere a indeseados en la celebración. Y ahí entra toda su familia, quienes le han hecho la vida imposible durante los últimos 13 años, como ella misma se está encargando de recordar cada poco tiempo en su Instagram, donde va camino de los 38 millones de seguidores.

Una fuente ha desvelado en exclusiva para US Weekly que la autora de éxitos como Oops!... I Did It Again, Toxic o Womanizer ni se plantea que a la que ella ya ha descrito como "la boda más grande del mundo" vayan a asistir James Spears o su madre o su hermana. "Britney no puede esperar a casarse y comenzar de verdad su nueva vida", ha comenzado asegurando el informante.

"[Britney y Sam] Ya han iniciado los preparativos y ella está tan pero tan feliz de poder por fin tomar este tipo de decisiones", ha declarado la fuente, quien ha continuado que, "de ahora en adelante" nadie piense en "algún miembro de su familia como un invitado invitada más a la boda", porque no ocurrirá.

Britney Spears y su pareja, Sam Asghari. GTRES

Asimismo, tal y como ha informado la revista Variety, este pasado miércoles la jueza Brenda J. Penny le ha devuelto a Britney Spears la capacidad de firmar sus propios documentos y administrar su patrimonio y sus finanzas, valorados en unos 60 millones de dólares.

Ha sido Matthew Rosengart, abogado de la artista y uno de los principales artífices del exitoso juicio, quien acudió al Tribunal Superior de Los Ángeles y, a su salid, explicó que esta resolución se fraguó poco después del proceso, ya que habló con la jueza Penny tras la audiencia para añadir que, ahora que su cliente era "una mujer independiente y no bajo tutela", debería poder firmar documentos ella misma. "Ahora tiene el poder de hacer lo que quiera", ha añadido.