Britney Spears cumple 40 años y lo celebra con un viaje al extranjero junto a Sam Asghari

Era el primer cumpleaños en 13 años que disfruta siendo una persona libre. Después de estar toda su treintena sometida a los designios de la tutela que tenía sobre ella su padre, ahora Britney Spears ha podido celebrar como a ella le ha dado la gana este 2 de diciembre, día en que ha soplado 40 velas... A bordo de un avión.

La artista se ha marchado con su prometido, Sam Asghari, a un destino desconocido, aunque hay muchos seguidores que han dado por supuesto que se trata de México porque en un vídeo que ha subido puede verse una banda de mariachis. Sea como fuere, es el primer viaje al extranjero de Britney en muchos años, dado que hasta ahora se había marchado a Hawái o a una isla privada, ambos lugares en Estados Unidos.

Sus más de 37 millones de seguidores se han enterado debido a la gran cantidad de publicaciones que ha subido la pareja a su Instagram a las puertas del aeroplano, besándose y dándose arrumacos antes de despegar. "¡Oh, qué maravillosa alegría la de hoy! Mi prometido y yo estamos muy emocionados de irnos de viaje...", ha escrito la cantante.

Como no podía ser de otra forma, ha querido tirar de ironía para dirigirse a los fotógrafos que no la sacan demasiado favorecida en las fotos. "Como podéis ver no peso los 300 kilos que los paparazzis hacen parecer que tengo en las fotos. He estado haciendo ejercicio y es real... Bueno, da igual: ¡Dios, gracias por poder salir del país! ¡Estoy encantada!", ha terminado.

Asimismo, en otra publicación enlaque ha recogido su primer día en este nuevo destino ha mostrado cada sorpresa que le tenía preparada Asghari, como el mensaje que le desea feliz cumpleaños en la habitación, champán y rosas en el avión, un hotel de ensueño en una playa paradisíaca o fuegos artificiales por la noche.

"Me siento tan bendecida y tan agradecida. Llorando de felicidad en el día de hoy. Gracias por todos los deseos de cumpleaños. Y un secreto, ni siquiera me bebí el champán, no miento", ha contado la artista, de quien recientemente una fuente le explicó a Page Six por qué no asistió a la boda de su amiga Paris Hilton. "Ella es una mujer muy emocional. Necesita algo de tiempo para acostumbrarse a su nueva forma de vida. Se está adaptando a su nueva existencia", comentó el informante, así como que le preocupaba aparecer "tímida ante las cámaras" que rodaban el enlace.