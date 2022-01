Chelo García-Cortés, curada en directo en 'Sálvame' por una herida abierta en la pierna

Lo que no le pase a Chelo García-Cortés en Sálvame... La popular colaboradora del programa, que lleva varios años siendo fija y dando titular tras titular, no gana para disgustos últimamente. Entre bromas de mal gusto o problemas con su nuevo estilista, Chelo no encuentra descanso entre las paredes de Mediaset. Tanto es así que ha acabado hasta haciéndose una herida en directo.

Chelo estaba hablando sobre el ático en venta de Isabel Pantoja cuando ha tenido un pequeño percance con una de las mesas del plató y se ha levantado la piel en la zona del tobillo. Ha empezado a pedir una tirita al responsable del programa pero nadie le hacía caso, hasta que ha enseñado su herida y el plató se ha revolucionado por completo. Paz Padilla ha parado el programa y ha ido a hablar con el director. "Se ha hecho una herida... se ha levantado toda la piel".

Todos los colaboradores han intentado ayudarla para curar su herida, mientras Chelo no dejaba de pedir una simple tirita. Al final, entre Paz Padilla y Kiko Hernández han conseguido limpiar la herida y curarla... a su manera, con Chelo cada vez más nerviosa y enfadada. Armados con papel higiénico y cinta americana, han conseguido parar el sangrado como unos profesionales. Más o menos.

"He sido yo sola. Me he enganchado con la mesita que está detrás de la silla" ha confesado la colaboradora, que no cesaba en su empeño de conseguir una tirita. Esperemos que la herida cierre bien y Chelo vuelva a ser tan activa como siempre en el programa. Sin más percances, claro.