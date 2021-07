Chelo García-Cortés manda un recado a Telecinco: "No me hagáis vivir esto porque para mí es bochornoso"

Chelo García-Cortés se mostró muy enfadada este jueves en Sálvame tras las insinuaciones de que podía haberle pedido dinero a José Antonio Avilés y rompió a llorar en directo.

Para sus compañeros y para todo el programa saltaron todas las alarmas con las declaraciones de la periodista acerca de sus problemas económicos.

Este viernes, Sálvame comenzó con un reportaje en el que abordaban las posibles dificultades a las que podría enfrentarse, además de diversas declaraciones que ella misma y su pareja Marta habían hecho al respecto.

Sin embargo, la colaboradora no ha querido continuar hablando del tema. "Estáis muy preocupados por mí pero no voy a seguir jugando", declaró. "Si tanto os preocupo, no me hagáis vivir estos minutos porque para mí esto es bochornoso".

Confesaba sentirse "incómoda" cuando en el programa se trataban este tipo de intimidades que ella quiere que sigan reservadas para su entorno más cercano.

Además, no estaba conforme con que se hablara de su "ruina" económica. "He tenido un problema como miles de personajes, ruina sería que no pudiera pagar y estoy pagando", afirmó.

"Ayer me rompí pero no me voy a romper y a todos los que me están dando consejos, que se preocupen de su casa", concluyó.

Ante los comentarios que realizaban sus compañeros en torno a la actitud de Marta, ha querido responderles de manera contundente: "Me duele que digan cómo tiene que vivir mi pareja ¡Basta ya!".