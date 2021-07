Las mentiras de José Antonio Avilés no pararon tras Supervivientes 2020, sino que Antonio Vega, su supuesto exnovio, ha acudido a Sálvame para desmentir que fueran pareja y contar algunas de las mentiras que le ha contado. Y, entre ellas, había una que ha indignado a Chelo García-Cortés y la ha dejado destrozada.

Al parecer, cuando el peluquero rompió con el colaborador de Viva la vida, Avilés le pidió a la periodista que hiciera de Celestina y los volviera a juntar, algo que ella hizo. Sin embargo, al hablar de ella, Antonio Vega, que ha acudido este jueves a Sálvame para someterse a la máquina de la verdad Copérnica, ha contado más detalles sobre la supuesta relación del exsuperviviente con ella.

Según ha revelado la máquina de mapeado facial, Antonio Vega no miente al decir que José Antonio Avilés le dijo que Chelo García-Cortés le había pedido dinero. Son sabidos los problemas con Hacienda de la periodista, pues ella misma lo contó, aun así, ella desmiente que le haya pedido ayuda al colaborador de Viva la vida.

Belén Esteban ha hablado por teléfono con el exsuperviviente en privado, y le ha desmentido que él haya dicho eso. Aun así, la tertuliana de Sálvame ha entrado en cólera y, llorando, se ha levantado enfadada: "Pues gracias, Avilés. Estoy hasta las narices. Por lo menos, si he pedido, lo he vuelto, y no he vuelto a pedir en mi vida, ¿vale? ¡Ya está bien!".

"¡Hay que tener dignidad para pedir y para devolver, pero ya está bien! ¡Hago mi vida como puedo, no voy de vacaciones porque no puedo!", ha continuado antes de que el programa pasara a publicidad.

Al volver, Chelo ha hablado con Carlota Corredera sobre sus sentimientos: "Me he roto porque llevo una temporada que no lo paso bien. No paso una buena época, lo voy solucionando poco a poco, luchando con mi trabajo y pagando las cosas que tengo pagar a Hacienda".

"No me arrepiento de haberlo contado, es algo que nos ha tocado a muchos", se ha sincerado. "La deuda que tengo está bajando, gracias al trabajo [...] No soy la única, hay gente en este país que está mucho peor, gente que no puede salir del ERTE, gente infectada de Covid, gente que ha tenido que cerrar sus negocios. Y ven la televisión y dicen: 'Pero cómo se queja'".

Entonces, la presentadora ha confirmado que la periodista lleva "exactamente 9 años sin vacaciones, y sin pedirlas", acudiendo a trabajar todos los veranos. Y es que está centrada en solventar su deuda con Hacienda, la cual pudo reducir en más de un 30% gracias a lo que ganó en Supervivientes 2019, tal y como ha asegurado ella.

María Patiño, por su parte, se ha dirigido a José Antonio Avilés para criticarle por lo que le ha hecho a Chelo García-Cortés: "Has tenido su apoyo, te ha escuchado. Dile a Belén lo que quieras, pero yo no te voy a dar un voto de confianza. Chelo, eres una persona tan sumamente generosa, incluso con gente que no conoces. Este señor no merece ni un minuto de tu tiempo".

Gema López ha intervenido entonces para ofrecerle su ayuda a su compañera: "Yo no era consciente de que estabas tan mal. Me daría rabia que le pidieses dinero a cualquiera antes que a mí, porque siempre he estado y voy a estar".