'Sálvame' le pone un nuevo estilista a Chelo-García Cortés y ella estalla: "La persona que se viste soy yo"

Chelo García-Cortés no gana para disgustos con Sálvame. La colaboradora lleva ya unas cuantas semanas repletas de tiras y aflojas contra el programa. Primero fue su enfado por haber perdido maquillaje y peluquería, algo que desde la pandemia, el programa ha decidido quitar, y solo prestar ese servicio a los presentadores. Luego la broma el día de su cumpleaños en el que la engañaban diciendo que iban a demoler su casa... Y ahora con respecto a su estilismo.

Durante el cumpleaños de Chelo García-Cortés, Paz Padilla anunció que el programa le iba a poner al día siguiente que fuera a Sálvame un estilista personal. El problema es que Chelo ya tiene un estilo propio y no ha querido dar su brazo a torcer para escuchar los consejos del estilista Iván García, rebelándose contra cada propuesta: "A ver, a mí la lycra me da alergía. Yo solo me pongo cosas de algodón".

La cosa no ha quedado ahí y, en una cámara oculta, durante su encuentro con el estilista, hemos podido ver a Chelo muy enfadada. "Yo eso no me lo voy a poner porque la persona que se viste aquí soy yo. Eso no me lo pongo. Me está estrecho", ha estallado mientras Iván García, el estilista, ya no sabía qué hacer para contentar a la colaboradora.

El resto de colaboradores se han posicionado contra Chelo, insistiendo en que tiene que dejarse aconsejar. "Si tú vas en un vuelo, ¿le dices al piloto que te deje pilotar a ti, que sabes más? Un estilista sabrá mejor que tú lo que te favorece", le ha insistido Kiko Hernández. Pero Chelo ha seguido firme en su convicción: "Respeto vuestra opinión. Pero yo tengo la mía".