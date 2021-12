Chelo García-Cortés, muy cabreada con su estilista tras ser obligada a ponerse una faja

A raíz del cumpleaños de Chelo García-Cortés, el programa quiso hacerle un regalo especial: un estilista que le ayudara a cambiar su forma de vestir a una más moderna y diferente. Aunque Chelo aceptó el regalo, no ha estado muy por la labor desde entonces. "Este es mi estilo y no lo voy a cambiar", repite una y otra vez. "He venido al programa como a mí me apetecía. Creo que es un gran profesional pero no me convence lo que me quiere poner", ha dicho este jueves.

La última bronca ha sido con Yván Aramburu, que, harto de los desplantes de Chelo, ha decidido cantarle las cuarenta. "Me estás diciendo que respetas mi trabajo, pero eso no es cierto. El comportamiento que tienes, cuando me dijiste 'no me gusta tu tonito'... Estás jugando. Estás jugando con mi trabajo, Chelo" le ha comentado en un vídeo de cámara oculta que ha mostrado el programa.

En el vídeo se podía a una Chelo García-Cortés muy enfadada con el estilista. "Yo hoy voy a salir así vestida. Respeto mucho tu trabajo pero ya te dije el otro día que esto no me lo pongo. Yo no estoy enfadada. Adáptate a mi estilo", a lo que Yván le ha respondido: "No, porque tú no me das opción. Primero pruébate. Estoy supercabreado. El que te está vistiendo soy yo para que tu estilo sea superior".

La raíz del problema ha sido una faja que Yván le quería poner a Chelo, pero esta se ha negado. "Me estás diciendo que lleve una faja, y la que lleva la ropa soy yo. Yo hablo con dirección y que ellos tomen la decisión, pero no quiero. No me he puesto una faja en mi vida".

El estilista Yván Aramburu, defendiéndose de los ataques de Chelo GTRES

Yván Aramburu ha querido explicarse en el plató, diciendo que él lo que busca es actualizar el estilo de Chelo García-Cortés. Los colaboradores han querido apoyar al estilista, diciendo a Chelo que tiene que empezar a fiarse de él, que es un profesional. "A Yván se le transmite que tiene que animarte a que te pongas vestidos y a jugar con tu estilo. Pero claro, si tú eres una pared..." ha comentado Carlota Corredera.